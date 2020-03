Maluma presenta a su nueva “Amiguita” en Instagram y causa polémica

El cantante colombiano besó en la mejilla a su "Acompañante" durante la cuarentena y lo mostró a sus seguidores

Mientras el mundo entero incluyendo a los famosos pasan su cuarentena en casa, muchos son los que inventan cosas para entretenerse ellos y a todos sus seguidores también. Como Maluma, quien está en Medellín, Colombia pasando los días de confinamiento juntos a su familia y una “Amiga” nueva.

“Bueno mi gente…. creo que está cuarentena solo ha estado muy difícil y hoy, este domingo, me cogió algo tan fuerte… Me tocó llamarle a una amiguita para no pasar un domingo tan solo. ¿Se las presento?… ¿Si?”, dijo el cantante colombiano.

Acto seguido llamó “Mamacita” a la “Amiguita” y la besó en la mejilla. Todos los seguidores comenzaron a indagar. Muchos dicen que es una muñeca XXX, otros que es un robot, pero todo indica que es una escultura de mujer que tiene Maluma cerca de su alberca.

Aquí se las dejamos para que ustedes también opinen de qué se trata esta imagen de mujer que acompaña a Maluma en sus días de cuarentena.