Completa el Censo desde casa

La emergencia de hoy es un buen recuerdo de los motivos de por qué es necesario participar en el conteo nacional

Los datos que se obtienen para combatir la pandemia de coronavirus provienen de la Oficina del Censo. Allí se sabe cómo es la población de un área y sus necesidades para distribuir cientos de miles de millones de dólares.

La emergencia de hoy es un buen recuerdo de los motivos de por qué es necesario participar en el conteo nacional de este año. Hay mucho más en juego en esas cifras.

Con los número se reparte el poder político para los próximo 10 años, cuando se diseñan los nuevos distritos electorales que representan a la gente. No hay democracia sin estas cifras que muestran donde están los habitantes, cómo se desplazaron en los últimos 10 años. Sí, votar es muy importante, pero todo empieza para hacerse contar.

No hay que ser ciudadano ni residente legal. Han habido muchas batallas legales para reconocer que cualquier persona que vive en Estados Unidos tiene derecho a ser contada. Siempre hay políticos que no quieren que los indocumentadoz aparezcan en ningun registro oficial. Quieren que sean ignorados. Claro, excepto a la hora de requerir sus servicios. Comerán los vegetales recogidos y preparados por manos indocumentadas para luego despotricar contra ellos.

En el cuestionario tampoco hay una pregunta para saber si es ciudadano. Eso se peleó y se ganó en la Suprema Corte de Justicia. La administración Trump hizo todo lo posible para que estuviera en el cuestionario. Ellos sabían que muchos inmigrantes se iban a sentir intimidados con esa pregunta. De esa manarea, al no responder, esta comunidad podía ser ignorada. Pero perdieron esa batalla.

Se hizo mucho esfuerzo para que todos sean contados, con papeles y sin papeles. Hay que responder a ese afán positivamente.

Es necesario que todos los hogares se hagan presente. Lo ideal es hacerlo antes del 1ro. de abril. Ese es el Día del Censo. El conteo nacional supuestamente nos dice dónde estaba cada persona en Estados Unidos en ese día. Ese el motivo de la urgencia para llenar a través de la internet el formulario. También se puede hacer por teléfono y después por correo.

¿Para qué esperar?

Los números oficiales muestran que hasta ahora las áreas con mayoría de población latina están bien por debajo del 32% de respuestas a nivel nacional. No hay que dejarlo para último momento. Es muy sencillo llenar el cuestionario. No toma mucho hacerlo..

No hay excusas de no tener tiempo o estar muy ocupado para hacerlo cuando se está encerrado en el hogar como estamos todos. Participar en el censo es lo mejor que se puede para la familia y el vecindario. El resultado no se ve de inmediato, pero le podemos asegurar que lo sentirá en los próximos 10 años.