Alergia alimentaria en niños

Nuestro cuerpo puede reaccionar a los alimentos de diferentes maneras. Así como también el cuerpo de nuestros pequeños reacciona de manera distinta para cada uno de los alimentos u aditivos que consumen cada día. Cuando el sistema inmune, el que se encarga de defendernos contra virus, bacterias y parásitos, reacciona en contra de los alimentos que ingerimos a esto le llamamos alergia alimentaria.

Las alergias alimentarias se presentan más frecuente en niños y adolescente, presentándose hasta en un 6% de los niños. A medida que vamos creciendo, así mismo lo va haciendo nuestro sistema inmune en muchos aspectos diferentes. Es por esta razón que las alergias alimentarias no la observamos tan frecuente en la población adulta. Se suele decir que nuestro cuerpo supera las alergias cuando crecemos.

Antes de hablar de alergia alimentaria consideramos importante discutir la diferencia entre alergia y la intolerancia alimentaria. Pueda que usemos ambos términos indiscriminadamente, pero debemos de saber que la intolerancia alimentaria no es una reacción provocada por nuestro sistema inmune hacia los alimentos que ingerimos, si no una incapacidad por parte de nuestro organismo para digerir los alimentos. Es decir, la intolerancia a la lactosa no es una reacción alérgica de nuestro cuerpo en contra de los componentes de la leche si no que nuestro cuerpo no posee la cantidad adecuada de enzimas para digerir la leche.

Cualquier alimento puede producir alergia, pero generalmente la lista que compartimos a continuación de alimentos compone el 90% de todas las alergias:

Los huevos, el pescado, la leche, los maníes, los mariscos, la soya o soja, las nueces de árbol, el trigo.

Los síntomas y signos que el cuerpo de nuestros pequeños desarrolla cuando reacciona en contra de alimentos son los mismo como sucede en muchas otras reacciones alérgicas. Estos síntomas generalmente se desarrollan en un corto periodo de tiempo de minutos a horas. Dentro de los síntomas que más frecuente observamos es la hinchazón este generalmente lo vemos en la cara, algunos otros presentan dificultad para deglutir o hasta para respirar. También es frecuente que los niños se quejen de picazón u hormigueo alrededor de los labios o cara. Y por último algunos niños presentan síntomas del sistema gastrointestinal como nausea, diarrea u vómitos.

Una de las complicaciones mas temidas de las reacciones alérgicas siempre es la anafilaxia, la cual es una reacción tan agresiva de nuestro sistema inmune que causa síntomas que pueden poner en peligro la de nuestros niños.

Si nuestros niños presentan estos síntomas y aun no han sido diagnosticados, lo mas recomendable es llevar al niño al centro de salud mas cercano. Dependiendo de la severidad de los síntomas lo podemos llevar a su pediatra o al centro de emergencia. Siempre recomendamos a los padres que una vez sus hijos han sido diagnosticados con alergia alimentaria lo siguiente:

Estar pendientes de los alimentos que ingieren sus hijos. Es importante educar a sus niños sobre los alimentos a los cuales son alérgicos, si estos son muy pequeños siempre proveer una lista de los alimentos a las personas encargadas de su cuidado.

Buscar alternativas a los alimentos a los que son alérgicos.

Siempre hay que especificar que son alérgicos a ciertos alimentos tanto a su doctor como a los lugares a los cuales su hijo va a comer, como restaurantes.

Tener siempre EpiPen o Benadryl al alcance, esto siempre serán proveídos por el doctor encargado del cuidado de su hijo.

-La Dra. Denise Núñez es pediatra y fundadora de la Fundación Niño de la Caridad en El Bronx y la Dra. Lisandra Núñez es médico.