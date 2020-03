Sandra Echeverría olvida sinsabores y comparte divertido meme de “La Usurpadora”

Los efectos del encierro en Paola

Muchos famosos han intentado tomar con sentido del humor el tener que estar encerrados en su casa y constantemente suben a sus redes sociales chistes y bromas para hacer más llevadera la cuarentena y aunque Sandra Echeverría no lo ha hecho por iniciativa propia, sus fans crearon un video en el que dicen cómo se siente el personaje más reciente que interpretó en la pantalla chica.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un meme de una escena de la telenovela “La Usurpadora”, en la cual “Paola” comenta furiosa que ya no aguanta el aislamiento y que necesita urgentemente salir a tomar aire fresco para evitar que le dé un ataque de estrés como se lo recomendó su psicólogo.

“Como me he reído con este meme que me hizo mi club de fans de Brasil. Paola ya no puede con el encierro. Así estamos muchos de nosotros pero sólo nos queda buscar la parte positiva y hacer todo aquello que nunca tenemos tiempo de hacer. Paciencia, es por nosotros mismos”, escribió Sandra al pie del video.

Tras la divertida publicación, muchos de sus seguidores señalaron que se sienten muy identificados con el personaje, pues a pesar de que están pasando más tiempo con sus familias extrañan salir a la calle y realizar las actividades que acostumbraban como el ejercicio, pasear por los parques o comprar cosas en el supermercado.