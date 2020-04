Funcionarios electos exigen ‘toque de queda’ en la Gran Manzana para frenar el coronavirus

Critican que las autoridades estatales y municipales no hayan ordenado todavía una cuarentena total

A pesar de las drásticas medidas de distanciamiento social tomadas en el estado de Nueva York para frenar la rápida propagación del coronavirus, la actualización diaria de las cifras de contagiados y muertos demuestran que no están dando los resultados que se esperaban, y es por ello que algunos funcionarios electos insisten en la necesidad de ordenar un ‘toque de queda’ en la Gran Manzana.

El concejal Ydanis Rodríguez ha sido uno de los funcionarios que insiste en que se ordenen medidas extremas en la ciudad de Nueva York para contener la epidemia que hasta este miércoles había dejado más de 47,439 contagiados en los cinco condados, y al menos 1,139 muertos.

“Hace tiempo que debimos actuar decisivamente y cerrar la ciudad de Nueva York para reducir una crisis de salud que empeora cada día. La vida y el bienestar de nuestros residentes siempre deben colocarse por encima de las consideraciones económicas”, indicó el político de origen dominicano, agregando que muchas ciudades de todo el mundo “han implementado estrictos bloqueos para disminuir la propagación del nuevo coronavirus”, algo que debe copiarse en la Gran Manzana.

Para reforzar su llamado, Rodríguez recordó: “China, Italia y España, ciudades con poblaciones de millones de residentes han implementado estrictos cierres para mantener a su gente segura. Más de 1,000 personas ya han muerto en Nueva York debido a la pandemia de coronavirus. No hay tiempo para seguir esperando”.

Precisamente este miércoles el gobernador Andrew Cuomo ordenó cerrar todos los parques infantiles en la Gran Manzana, luego de constatar que, a pesar de las medidas tomadas por el alcalde Bill de Blasio para hacer cumplir las normas de distanciamiento social, todavía hay muchos ciudadanos reuniéndose en lugares públicos.

“Es por eso que estoy reforzando mi llamado al alcalde De Blasio y al gobernador Cuomo para que tomen medidas ahora y cierren la ciudad de Nueva York imponiendo un toque de queda durante al menos dos semanas. Necesitamos implementar estas medidas de refugiarse en el hogar si queremos detener la propagación de COVID-19”, insistió Rodríguez.

Piden una ‘cuarentena total’

Otro funcionario que también ha lanzado fuertes críticas porque todavía se mantiene el funcionamiento de algunas actividades en la ciudad, lo que a su parecer solo estaría creando las condiciones para la propagación exponencial del virus y el posterior agotamiento de nuestro sistema médico, es el defensor del pueblo de la Gran Manzana Jumaane Williams, quien también pidió se ordene la ‘cuarentena total’.

“A lo largo de la lucha contra la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Nueva York, las medidas restrictivas destinadas a frenar o prevenir la propagación del virus, simplemente, no han funcionado. En el tiempo que se ha perdido para tomar estas medidas, y en parte debido a que las mismas no son fuertes, la ciudad de Nueva York se ha convertido en el nuevo epicentro del brote. Podemos frenar la propagación de este virus y salvar vidas, pero solo si actuamos ahora y actuamos juntos, como neoyorquinos”.

Williams recomendó que las órdenes de quedarse en casa “deben ser reevaluadas cada dos semanas por las autoridades del Estado y la Ciudad para determinar su efectividad y duración”.

El Defensor del Pueblo propuso un plan para ‘cerrar la ciudad’ que incluye: mejorar las restricciones de movimiento, promulgando una campaña de información pública de emergencia; cerrar espacios recreativos al aire libre; agilizar los esfuerzos de excarcelación; dar mejores albergues a los desamparados; limitar los servicios de entregas de comida a domicilio; restringir la atención en el hogar solo para las necesidades médicas y fortalecer una moratoria en la construcción no esencial.

“Ya no es suficiente la PAUSA: necesitamos un bloqueo obligatorio”, exigió Williams. .