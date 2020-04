AFL-CIO expone cómo las ayudas dejan atrás a inmigrantes

Sindicatos y organizaciones laborales abogan por una mayor inclusión

La confederación sindical AFL-CIO está trabajando con organizaciones laborales en estados y locales para abogar por protecciones igualitarias y beneficios para todos los trabajadores independientemente de su estatus inmigratorio en la actual crisis del coronavirus.

El último paquete de ayudas de estabilización, el CARES Act, deja a muchos inmigrantes fuera de las ayudas tanto médicas como laborales cuando esta es una comunidad muy vulnerable y que en muchos casos se encuentra en trabajos considerados esenciales. AFL-CIO ha recogido on line (https://aflcio.org/covid-19-and-immigrant-workers) una serie de medidas que se han puesto en marcha pero que dejan caer por sus vacíos a los inmigrantes y propuestas para solucionarlo.

Entre las medidas más criticadas figura el hecho de que los indocumentados que presentan sus impuestos con ITIN no recibirán los $1,200 de reembolso, el hecho de que los indocumentados no tienen derecho al seguro de desempleo y que los inmigrantes no calificados (lo que incluye DACA y TPS) no recibirán SNAP y que la regla de la carga pública para los inmigrantes no ha sido suspendida lo que es un factor negativo cuando se ajusten status migratorios.

En términos de salud, el 20% de los nacidos en el extranjero y más de la mitad de la población sin documentos no tienen seguros ni garantías de que se les testee a bajo precio o puedan conseguir tratamientos o vacunas. El Medicaid está restringido a DACAS y TPS además de otros indocumentados.

Para Shannon Lederer, director de inmigración de AFL-CIO la situación en la que se deja a millones de personas en el país no es aceptable y los vacíos que les afectan tienen que cerrarse. “Habrá personas que se quedarán sin ser testadas y eso es un riesgo para el resto”, explica.

Lederer explica que si los inmigrantes no son elegibles y además tienen que trabajar como lo están haciendo sin protecciones y en la primera línea de servicios, “se incrementa el riesgo a la comunidad”.

El AFL-CIO dice que seguirán trabajando con los gobiernos locales y con los legisladores para hacer más inclusivas las medidas de ayudas pero además Lederer cree que este es un momento para construir un mejor sistema cerrando las brechas de ingresos, mejorando las protecciones laborales, las de salud. “Y un buen sistema de inmigración”, apunta.