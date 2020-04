Andrés Guardado sueña con representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

El capitán de la selección absoluta tendrá 34 años cuando inicie el torneo

El capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, ya había manifestado sus deseo de acudir como refuerzo del equipo a los Juegos Olímpicos y, pese al aplazamiento, no quita el dedo del renglón.

⚽| #Internacional ¡QUIERE IR A TOKIO 2020! Pese aún no contar con el boleto a Tokio, Andrés Guardado espera disputar sus primeros Juegos Olímpicos. El principito fue convocado en Río 2016, sin embargo el PSV no lo dejó ir. "No me obsesiona, pero si se da trataré de estar ahí" pic.twitter.com/kdowye8y67 — Expreso Deportivo (@Expreso_Dporte) April 2, 2020

Ahora, con la nueva fecha de la justa y el parón obligado del fútbol en prácticamente todo el mundo, el mediocampista insistió en que, aunque sea en el 2021, estará feliz de reforzar al Tri.

“Todo esto me perjudica a poder estar en los Juegos Olímpicos, es un año, no es lo mismo 33 años que 34, pero es más difícil cada año que las piernas te sigan respondiendo igual”, manifestó “El Principito” en entrevista para Fox Sports.

El jugador, que en el 2021 cumplirá 34 años, está esperanzado a que el DT lo llame y a que su club le permita asistir, ya que hace 4 años, en Río 2016, el PSV le negó la posibilidad de viajar.

“Si en dado caso me toman en cuenta, iba a hablar con la directiva y ver si me daban la oportunidad de ir, el PSV no me dejó ir y pensaba que tenía una buena relación, el Potro (Raúl Gutiérrez) me llamó y no me dieron chance, me quedé con esa espinita, no me obsesiona, pero si se da trataré de estar ahí“, agregó.

#LUPEnCasa🏡 Andrés Guardado aclaró que, aunque le gustaría ir a Tokio 2020 (en 2021), deja la decisión en manos de Jaime Lozano. @FOXSportsMX #LUP pic.twitter.com/JkiiL1GDPg — La Última Palabra (@UpalabraMX) April 2, 2020

SER DT, SU PRÓXIMO ANHELO

Respecto a cómo vive la cuarentena en España, el centrocampista reveló que está aprovechando el tiempo para estar con su familia y para pensar en su futuro, en el cual se ve como DT.

“Estoy viviendo un ensayo de lo que van a ser mis primeros días de retiro. Me levanto y a dedicarse a la familia, le digo a mi esposa: ‘Amor, tengo que hacer algo’. Mi intención sería estudiar para entrenador, me veo en el día de mañana vinculado al futbol.Si algo pasa y dejo de jugar debo estar preparado y uno de los caminos es estudiar para el día de mañana seguir en el fútbol”, acotó.

“Voy para 20 días encerrado, he salido para lo necesario nada más, buscar un poco de comida nada más; dentro de todo lo malo veo lo positivo, en ocho años que tengo con mi mujer y mis hijos nunca había estado tanto tiempo con ellos, estar 24/7 con ellos y poderlos disfrutar“, sentenció.