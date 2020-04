Los beneficiarios del Seguro Social recibirán el pago de la ayuda económica sin tener que declarar impuestos

El gobierno aclara la confusión que se creó con los pagos de la ayuda económica para beneficiarios de Seguridad Social

El Departamento del Tesoro ha aclarado la confusión que se creó con una guía publicada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y anunció que los beneficiarios del Seguro Social no tendrán que presentar una declaración de impuestos para recibir los pagos de ayuda económica que el gobierno se está preparando para enviar en medio de la pandemia de coronavirus, reporta CNN.

El IRS preparó una página con la información que se requiere para recibir la ayuda económica que decía que quienes no declaran impuestos por sus bajos ingresos, tendrán que llenar una declaración muy sencilla para recibir la ayuda.

Pero el Departamento del Tesoro dijo el miércoles que esos beneficiarios recibirán automáticamente el dinero. El IRS utilizará la información que la Administración del Seguro Social tiene en el archivo.

Los beneficiarios del Seguro Social no tendrán que tomar ninguna medida

Aquellos beneficiarios del Seguro Social que normalmente reciben sus beneficios directamente en su cuenta bancaria recibirán el dinero del estímulo de la misma manera. Otros recibirán un cheque por correo, aunque es probable que tarde más en recibir el pago que aquellos que utilizan el depósito directo.

El IRS había indicado anteriormente que los beneficiarios del Seguro Social debían llenar una declaración de impuestos simple. Ya no es así.

El cambio se produjo después de que los legisladores demócratas enviaron una carta el miércoles instando al Departamento del Tesoro a enviar los pagos automáticamente a los beneficiarios del Seguro Social, algo que la ley le da al IRS el poder de hacer.

Un proyecto de ley de estímulo de $2 billones de dólares firmado por el presidente Donald Trump la semana pasada incluye dinero para los pagos directos.

Las personas pueden recibir hasta $1,200 dólares y las parejas recibirán hasta $2,400, más $500 por niño.

La orientación actualizada publicada el miércoles por el IRS indica que los beneficiarios del Seguro Social que no presenten declaraciones de impuestos no recibirán dinero adicional para los niños en este momento, porque el IRS no tendrá información sobre los dependientes.

El IRS publicará toda la información clave en IRS.gov/coronavirus tan pronto como esté disponible.

Pero los pagos de ayuda económica comenzarán a llegar para las personas con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000. El monto se reducirá en $5 dólares por cada $ 100 adicionales del ingreso bruto ajustado, y aquellos que ganen más de $99,000 no recibirán nada. Los umbrales de ingresos se duplicarán para las parejas.

En general, el monto de la ayuda económica se basará en su declaración de impuestos de 2019, si ya la presentó, o en su declaración de 2018.

El IRS dice que los pagos se realizarán automáticamente a aquellos que autorizaron un depósito directo para sus reembolsos, dentro de tres semanas. Otros pueden recibir un cheque por correo o pueden ingresar su información de depósito directo en línea, pero hay poca información aún sobre cómo va a funcionar.

El Departamento del Tesoro está planeando desarrollar un “portal basado en la web” sobre la ayuda económica en las próximas semanas.