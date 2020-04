Rashel Díaz y Don Francisco juntos diez años atrás

La presentadora de Telemundo compartió un recuerdo al lado de Don Francisco

Hace un poco más de dos años, la actual conductora de Un Nuevo Día, Rashel Díaz, dio una entrevista para Telemundo en la que habló de sus comienzos en la televisión y lo difícil que fue para ella. La cubana tuvo su primera gran oportunidad al lado del conductor chileno Don Francisco en el programa “Sábado Gigante” y ahí tuvo que aprender a lidiar con las burlas del mismo.

Sin embargo, en la misma entrevista, reveló que Don Francisco le dijo algo que la marcó y la ayudó para siempre: “Un día me sentó y me dio el mejor consejo en mi vida, me dijo -mira chica… usted ríase de usted misma, aproveche si me río de ti, ríete-“.

Hoy, Rashel quiso rememomar aquellos momentos de aprendizaje y para eso posteó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que sale al lado de Don Francisco en “Sabado Gigante”. La instantánea fue tomada diez años atrás.