Su esposo murió grabando una serie de Televisa, ahora ella pelea una indemnización y sufre malos tratos

Gabriela Barajas es viuda Jorge Navarro Sánchez, actor que murió durante las grabaciones de "Sin Miedo a La Verdad"

Gabriela Barajas, viuda de Jorge Navarro Sánchez, actor que murió durante las grabaciones de “Sin Miedo a La Verdad” de Televisa, reveló el viacrucis que ha pasado para resolver la indemnización para sus hijos tras la tragedia.

“Sí pude verlo, desde la primera junta nos lo enseñaron, claro que lo vi”, dijo sobre el video en el que se observa cuando Navarro cae de una altura de tres pisos al grabar la serie de acción.

Barajas desmintió que el accidente sucediera durante los ensayos. “Fue durante la filmación, en plena toma. Al parecer ya habían terminado de hacer las tomas, Jorge no tenía stone (doble)”.

Sobre si el video pudo ser alterado por Televisa para que no pudiera observar alguna irregularidad, dijo. “No hay manera de alterarlo, quizás pueden oscurecer la imagen, tenía muy poca claridad el video”.

En entrevista con TV Azteca, la ex actriz reveló que fue el director del episodio quien decidió quitar el barandal de la estructura de donde cayeron.

“Lo agarró (su compañero) y van para abajo los dos. El director quitó el barandal… lo primero que me dijo fue yo no quité el barandal, yo no quité el barandal. Lo enfrenté con mi abogado penalista y él lo cuestionó y su plática fue igual, yo no quité el barandal. Cuando platico con Rubén Galindo en Televisa, él me dijo que sí había barandal y que el director lo había mandado a quitar sin autorización de nadie”.

“A seis metros de altura era obvio que se necesitaba seguridad”.

Aunque niega tener la intención de pelear legalmente contra el gigante de la comunicación en México, Gabriela denunció que una abogada ha sido déspota con ella y no le han hecho una oferta justa de indemnización.

“No, no me convenció la cantidad, ni a mi abogado”, expresó la mamá de un chico de 12 años.

“No me quiero enfrentar con una empresa del tamaño de Televisa”.