Ana Layevska anuncia el nacimiento de su segundo hijo

En estos tiempos de miedo, incertidumbre, cambio, llegas tú como una promesa de que todo estará bien y que nos esperan tiempos mejores. Bienvenido a este mundo donde seguramente te tocará vivirlo de otra manera, mucho más humana y consciente. 30/03/2020 #bienvenidobebe #teamamos @rodrimoreira