Joven madre sale a comprar tabaco y nunca regresa, según su novio; aparece muerta en un callejón

El cuerpo en descomposición de Tiffany Smitherman Osborne, de 30 años, fue encontrado envuelto y oculto debajo de un colchón

Tiffany Smitherman Osborne, de 30 años, desapareció de Midfield (Alabama) el pasado 17 de febrero. Según su novio, la joven, madre de tres, había salido a por tabaco y nunca regresó. El misterio se prolongó durante semanas. Hasta este jueves, cuando la Policía identificó el cuerpo de la mujer en descomposición encontrado el día anterior envuelto y oculto debajo de un colchón en Bessemer – a seis millas de su hogar-. La muerte está siendo investigada como un homicidio.

El sargento Michael Jeffries, del Departamento de Policía de Midfield, declaró a Dateline que un trabajador que cortaba pasto en la cuadra 4200 de Turin Drive hizo el descubrimiento alrededor de las 9:20 a.m. del miércoles y llamó a la policía.

Jeffries agregó que el cuerpo fue encontrado envuelto y oculto debajo de un colchón viejo. El área industrial donde se encontró el cadáver se encuentra al final de un camino sin terminar que se usa con frecuencia para arrojar basura, según WVTM, afiliada de NBC.

Tiffany apareció en la serie Missing in America ​​de Dateline el pasado 9 de marzo. El sargento Jeffries declaró al programa en ese momento que el novio de de la joven declaró a los investigadores que ella había salido ese lunes por la noche alrededor de las 11 p.m. a la tienda de conveniencia de Carson para comprar cigarrillos, situada a una cuadra de su domicilio. Jeffries dijo que el local estaba cerrado en ese momento y las personas que trabajaban allí alegaron que nunca la vieron esa noche.

Según los informes, Tiffany salió de su casa a pie y sin su celular. Su familia y amigos alegaron que es muy raro que ella se hubiera olvidado el teléfono en casa y que esa noche estaba lloviendo.

El pasado 17 de marzo, la madre desaparecida habría cumplido 31 años. Su madre escribió en Facebook “No puedo celebrar con ella hoy, ni sus hijos, lo que me está rompiendo el corazón. Ni siquiera puedo comenzar a explicar el dolor y que he rezado y rezado para que vuelva a casa. He escuchado a estas dos hermosas chicas. Reza para que su mamá regrese a casa. Niña, solo sé que te amo y estos niños te aman”:

Tiffany y su novio habían estado saliendo juntos durante dos años y tienen un bebé de tres meses, según contó la abuela a Dateline el mes pasado. El bebé estaba en su casa con su padre cuando la mujer desapareció y su novio explicó a los investigadores que tanto él como el recién nacido se habían quedado dormidos y cuando despertaron, Tiffany aún no había regresado. Informó sobre su desaparición el miércoles, según Jeffries.

Además del bebé, Tiffany también es madre de dos niñas de 12 y 7 años, que estaban con su abuela, Cathy, cuando desapareció. Cathy vive en Hueytown (Alabama) a unos 15 minutos en coche del campo y se ocupa de los tres niños, incluido el bebé.

Según WVTM, este es el segundo cuerpo descubierto por los trabajadores en Bessemer en 2020. En febrero, el cuerpo de Karen Scott fue encontrado en un pozo del municipio. Fue vista por última vez con vida en diciembre de 2018. No se han anunciado arrestos en su caso, que la policía también lo dictaminó como un homicidio.

Cualquier persona con información sobre el caso de Tiffany debe llamar al Departamento de Policía de Midfield al 205-923-7575, a la policía de Bessemer al 205-425-2411 o a la División de Investigaciones al 205-481-4366.

(Con información de NBC News)