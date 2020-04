4 consejos para que la convivencia de 24 horas no agobie tu relación de pareja

Relájate y toma nota de estos sencillos tips para sobrevivir al encierro

Las cosas no han sido sencillas en las últimas semanas. Ya perdiste la cuenta de cuántos días llevas en encierro y has pensado en que tu matrimonio se está complicando demás. No te frustres, que como tú hay muchas personas que se sienten agobiados, pero toma un respiro que es momento de reflexionar sobre el amor.

En estos tiempos de contingencia sanitaria, es preciso que las parejas que conviven 24 horas en encierro analicen el esfuerzo que hacen por tener una convivencia saludable, y se apoyen en lo fundamental para que la rutina no sea un motivo para amenazar su relación.

Piensa que quedarse en casa no ha sido elección de ninguno de los dos, sino por motivos de seguridad, por eso ambos deben apoyarse en cada tarea que hay que realizar para que juntos salgan adelante.

Por eso te vamos a compartir estos cuatro consejos efectivos para que tu relación sobreviva y hasta se fortalezca mientras pasa la cuarentena.

Ten más consciencia de ti mismo. Platica contigo cuando te sientas agobiada, eso te permitirá reflexionar sobre cómo puedes estarla pasado tú y cómo la está pasando tu pareja, que si bien no es fácil esta situación sí debe ser un motivo para hacer equipo.

Escribe un diario. Muchas personas utilizan la escritura como válvula de escape. Los diarios le sirven a la gente a escapar un poco del difícil momento.

Aplica el “tiempo fuera”. Acuerden como pareja que durante una conversación donde se sientan molestos, puedan levantar la mano y decir “tiempo fuera”, a fin de que cada uno pueda buscar una solución a la distancia.

Tiempo a solas. Como en toda tensión, siempre es bueno mantener un tiempo la distancia. Y no hablamos de que sea solo una solución al enojo, sino que es conveniente que cada uno tenga su tiempo de soledad, su espacio, para que no lleguen precisamente al punto en que no quieran verse más.