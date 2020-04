¿Marjorie de Sousa presentó a su nuevo amor en Instagram?

View this post on Instagram

Y así todo poco a poco volverá al equilibrio… confía, vamos a fluir. #teamo #lavidaesunhermosoregalo #losiento #perdóname #teamo #gracias #quedateencasa #yomequedoencasa #marjoriedesousa #detumanoseñor te extraño mi querido @peps.fit ❤️❤️