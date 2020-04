Horóscopo de El Niño Prodigio 5 de abril de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

Tienes la posibilidad de conectarte con personas influyentes y poderosas, ya que te darán un fácil acceso a la fama y al dinero. Utiliza tu habilidad para el diálogo inteligente y poder ganártelos con tu carisma. Tú sabes cómo.

Tauro

04/20 – 05/20

Tienes que tratar de ser menos exigente con los seres que más te quieren. No intentes que siempre sea tu ser querido quien deba ceder. Si tú no entregas algo de ti, será difícil que la convivencia funcione como corresponde.

Géminis

05/21 – 06/20

Sentirás el peso de la rutina en tu espalda porque son muchas las actividades que haces. Acomódate mejor y suprime cosas si es que es necesario. Irás ansioso a los brazos de tu pareja para poder relajarte y divertirte.

Cáncer

6/21 – 7/20

Debes aprender a moderarte un poco más, cuídate porque tantos excesos pueden repercutir en tu cuerpo causándote malestares. Tendrás que aprender y poner en práctica que no puedes estar en todos lados al mismo tiempo.

Leo

07/21 – 08/21

El universo te brindará una oportunidad para experimentar el amor. Iniciar una relación de pareja trae consigo sacrificios y ciertas responsabilidades. Asegúrate de estar listo para afrontarlos ahora, si no lastimarás al otro.

Virgo

08/22 – 09/22

Fortalecerás tus vínculos afectivos con tus familiares más queridos. El hogar retoma una armonía que les hará muy bien a todos. La convivencia mejorará día a día, porque te mostrarás más cálido y protector.

Libra

09/23 – 10/22

Aun no te diste cuenta, pero en tu entorno hay una persona que no es de fiar. Fíjate muy bien en lo que haces y dices. Está esperando que cometas un error. No caigas en una trampa mal intencionada que tiene para ti.

Escorpión

10/23 – 11/22

Tu capital financiero se acrecentará. Te llegarán buenas noticias relacionadas a tu situación económica. Quizás recibas una bonificación, debido al favor de las estrellas. Aprovecha estas circunstancias y ahorra un poco.

Sagitario

11/23 – 12/20

Aprovecha la energía de los astros para que manejes todas las tensiones a las mil maravillas, lo que aumentará tu confianza y tu autoestima. Todos notarán un cambio positivo que te hace lucir de maravillas.

Capricornio

12/21 – 01/19

Sentirás el vacío dejado por una persona que recientemente se alejó de tu vida. Tienes que darle tiempo al tiempo, la distancia curará tus heridas. Procura refugiarte en tus amigos más íntimos que sabrán escucharte.

Acuario

01/20 – 02/18

Tu vida social será muy activa, tanto que contigo los mayores se sentirán rejuvenecidos, y los jóvenes se contagiarán de tu energía. Entrarán personas nuevas en tu grupo de amistades que te brindarán compañía virtual en estos momentos.

Piscis

02/19 – 03/20

Se aproximan movimientos profundos en tu vida en cuanto a lo profesional. Tendrás que cambiar ciertas pautas de trabajo que no te favorecen. No permitas que el orgullo cierre tus ojos a cosas que son cada día más evidentes.

