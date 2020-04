Michelle Galván, estrella de Univision, muestra su avanzada pancita de embarazo

View this post on Instagram

Unos meses en mi vientre y toda la vida en mi corazón. 💓 Nuestra bebé hoy está del tamaño de un 🐰conejito!… Hoy con una FE a prueba de fuego, les puedo decir que los tiempos de Dios son perfectos, qué tal vez te sientes en medio de una tormenta, pero recuerda que es necesaria para ver el arcoíris. 🌈 Les mandamos mucha luz y paz profunda. #michellegalvan (Gracias a mi marido por tomarme esta foto en casa). 😘 #pregnant #preggolife #preggostyle