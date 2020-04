Neoyorquinos siguen violando distanciamiento social y Cuomo ordena multas de $1,000

El Gobernador Andrew Cuomo criticó duramente la amplia presencia de gente fuera de sus casas justo cuando los contagios en el estado llegaron a 130,689 y las muertes a 4,758, en lo que parece el inicio del pico del brote

Los neoyorquinos no están atendiendo la orden de quedarse en sus casas y no aglomerarse en parques y zonas públicas, lo que incide en el incremento de los casos de coronavirus en el estado, por lo que habrá nuevas sanciones.

Así lo anunció este lunes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien tras presentar varias imágenes de sitios y plazas llenas de gente el fin de semana, emitió la orden de que a partir de ahora las autoridades locales impongan multas de $1,000 para quienes violen la norma de distanciamiento social.

“Vamos a incrementar las multas de $500 a $1,000 dólares, pero quiero advertir que aquí no se trata de la multa. Nosotros no queremos el dinero, queremos que cumplan con las cosas”, dijo el Gobernador, visiblemente molesto con el comportamiento de muchos neoyorquinos. “No puedo convencerlos de que tengan disciplina con ustedes, pero si alguien se infecta, va a infectar a otros y no tienen el derecho de ponernos esa carga con su irresposabilidad. Especialmente estamos viendo que el nivel de actividad es muy alto en la ciudad de Nueva York, en parte por el clima. Entiendo que la gente ha estado encerrada por mucho tiempo, pero este no es el momento de relajarse. Eso es un error”.

Cuomo también pidió a las autoridades municipales ser más estrictas y hacer su trabajo para que no se viole el distanciamiento social. “Todos tenemos un rol que jugar en esto. Es una obligacion social y quiero que los gobiernos locales hagan cumplir la regla de distanciamiento de manera más agresiva, porque la gente está violándola más que antes”, agregó, dijo el mandatario, quien destacó que en este momento es urgente que se cumpla a cabalidad con ello, poque presumen que el virus está llegando a su pico.

Aunque el mandatario reveló que los casos siguen aumentando, explicó que en los últimos días el promedio de muertes ocurridas cada 24 horas se ha mantenido casi estable con tendencia a ir disminuyendo. Las muertes se incrementaron en las últimas 24 horas en 599, pasando de 4,159 a 4,758, menos que otros períodos de la semana pasada cuando superaron incluso las 700 diarias. Más de 3,000 de esas defunciones se han dado en la Gran Manzana.

Cuomo resaltó además que el número de nuevas hospitalizaciones bajó este lunes a 358, comparadas con 574 del domingo, y los pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos que llegaron en las últimas 24 horas fueron 128, casi el 50% menos que el domingo cuando fueron internados en las UCI 250 personas. Esta tendencia de disminución también se observó en las nuevas entubaciones de pacientes, que bajaron de 316 a 132 en 24 horas.

En cuanto a los contagios, el jefe del Estado manifestó que hasta este lunes había 130,689 personas con el virus, 68,000 de ellas en los cinco condados de la Gran Manzana.

“Todos estos signos sugieren un posible aplanamiento de la curva”, dijo Cuomo. “La pregunta que nos estamos haciendo ahora es, ¿si hemos llegado al pico de la cima?”, dijo Cuomo, explicando que habrá que esperar unos días más para tener más claro el panorama, pues puede ser posible también que se esté registrando un estancamiento de la pandemia en el pico.

“Si seguimos respetando las normas de distanciamiento social, lograremos que se mantenga ese estancamiento en el número de casos, y eso nos permitiría decir con seguridad que estamos observando un estancamiento”, agregó el Gobernador, quien insistió en que para poder mantener la tendencia actual, tanto las escuelas como los negocios no esenciales permanecerán cerrados hasta el 29 de abril.

“Sé que esto es negativo por muchas razones, y el impacto negativo en la economía, pero como dije desde el primer día, no voy a escoger entre la salud pública o la actividad económica”, dijo el mandatario.

El líder político concluyó diciendo a los neoyorquinos que no caigan en la falsa sensación de que ya lo peor pasó, ni se sientan sobreconfiados, dejando de cumplir las reglas y se disparen más casos, como ocurrión en Hong Kong y Corea del Sur. “La gente se confió”, dijo.

Los nuevos anuncios del Gobernador se dieron justo cuando surgió la noticia de que ante un eventual incremento desproporcionado de muertes en las próximas semanas, que según estimados de organizaciones como la de Bill Gates afirman que pudiera llegar a ser del orden de 16,000, se pensaría en el uso d eparques para enterrar a los difuntos.

Así lo anunció el concejal de Nueva York Mark Levine, presidente del Comité de Salud del Concejo Municipal. “Se excavarán trincheras para 10 ataúdes en una línea. Se hará de una manera digna, ordenada y temporal. Pero será difícil para los neoyorquinos. El objetivo es evitar escenas como las de Italia, donde los militares se vieron obligados a recoger cuerpos de iglesias e incluso fuera de las calles”, dijo el poítico de Manhattan, explicando que ese escenario sería un plan de contingencia.

La Oficina del Jefe del Examinador Médico de Nueva York (OCME aseguró que por ahora no hay ningún plan para hacer esto en los parques de la ciudad.

“Actualmente no hay ningún plan para intervenir en los parques de la ciudad. Actualmente tenemos un espacio adecuado para los fallecidos”, dijo Aja Worthy-Davis.

El gobernador Cuomo mencionó desconocer la sugerencia. “Escuché muchos rumores salvajes, pero no escuché nada sobre la ciudad enterrando gente en los parques”, comentó, destacando que por ahora no existe ninguna emergencia en cementerios.

Por otro lado, se conoció que ante un eventual aumento de las muertes y falta de espacios para enterrarlos, existe un plan de contingencia de la Ciudad de Nueva York que incluye a reclusos de la cárcel de Rikers Island para cavar fosas en la isla Hart, cerca de allí, donde existen fosas comúnes actualmente y donde se llevan a los N.N.

Por otro lado, este lunes el alcalde Bill de Blasio anunció que el plan piloto que había propuesta hace dos semanas para habilitar calles específicas en cada condado sin tráfico vehicular para evitar aglomeraciones en parques y que allí la gente pudiera salir a tomar el sol, ya no irá.

El Alcalde aseguró que no hay en este momento recursos de policía necesarios para cerrar las calles.

“El problema con los cierres de calles adicionales es que debe adjuntar policías. Si no los asignamos, nos preocupa mucho que se conviertan en nuevos puntos de reunión y no queremos parecer que estamos resolviendo un problema creando uno nuevo”, dijo De Blasio. “Entonces, en este momento, mantener la policía de Nueva York y otras entidades de cumplimiento enfocadas donde están, es lo que creemos que es la mejor estrategia. Ellos tienen menos personal de lo habitual”.

El mandatario local se sumó a la voz del gobernador Cuomo y pidió a los neoyorquinos que siguen haciendo actividades grupales que cesen con esos actos o habrá consecuencias con la policía.

“Vamos a ser muy claros con las personas,simplemente no podemos tolerar, en este momento de la historia, cualquier reunión y, desafortunadamente, no tenemos otra opción y la policía de Nueva York no tiene otra opción que separarlos de inmediato. Son peligrosos a pesar de que sé que la gente está tratando de lidiar con un momento muy doloroso”, dijo el Alcalde.

Datos del coronavirus en Nueva York