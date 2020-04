Video: “Yo de aquí no me voy, hasta que me muera”, paletero recorre un desértico Bosque de Chapultepec

Venda o no venda, Fernando está decidido a seguir caminando bajo los rayos del sol en un bosque que luce más triste que nunca

Don Fernando es uno de los millones de mexicanos que ante la pandemia por el COVID-19, piensa que el quedarse en casa no es una opción. Su ingresos, y con ello su alimento, dependen de su trabajo diario empujando un carrito de helados y paletas por el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

El lugar que ha recorrido durante 47 años luce tranquilo, sin gente, sin bullicio, sobresale el ruido de los pájaros y de las 6 campanas de su carrito que anuncian su paso. Fernando Morales Martínez reconoce que nunca había visto el lugar así, tan triste. Venda o no venda está decidido a seguir hasta que se lo permitan.

Caminar con su carrito en el Bosque de Chapultepec es la vida del paletero, aún en medio de la pandemia señala que lo hará hasta el día que se muera.

Don Fernando es una persona mayor que tiene un mayor riesgo de desarrollar casos graves de la enfermedad por el nuevo coronavirus, sin embargo teme que aún encerrado enfermaría.

“Podría quedarme en casa y comer nomas frijoles y sopa de pasta…pero haga de cuenta que estoy en la cárcel sin haber cometido ningún delito, siento que me voy a enfermar si me quedo encerrado”, exclama convencido el paletero e invita a todos los mexicanos a no perder el optimismo, pues considera es la mejor medicina.