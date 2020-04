5 Famosos que encontraron a su doble en las redes sociales

View this post on Instagram

Y este es un #tbt que, desde que logré el encuentro con @shakira y presentarle personalmente mi trabajo de imitación “Shakibecca”, en un Meet & Greet que gané gracias al apoyo de todos mis redes- amigos me brindaron en el #año2018 , en su último concierto en la #CDMX en el @estadioaztecaoficial , #ElDoradoWorldTour ; ME ENCANTA PRESUMIR 🥰. Nuevos insta- amigos, ¿ya conocían esta fotografía? Mis antiguos seguidores, cuéntenle a mis nuevos seguidores la historia completa de esta anhelada foto… ¿va? ☺️🤩✨ / And this is a #tbt that, since I achieved the meeting with @shakira and personally presented my imitation work “Shakibecca”, in a Meet & Greet that I won thanks to the support of all my networks- friends gave me in #2018, in his last concert at #CDMX at the @estadioaztecaoficial, #ElDoradoWorldTour; I LOVE TO PRESUME 🥰. New insta- friends, did you already know this picture? My old followers, tell my new followers the full story of this longed for photo … is it going? ☺️🤩✨ . . . . #Viral #Top #Shakira #Shakibecca #LaDobleInternacionalDeShakira #RebecaMaiellano #DobleDeShakira #ImitadoraDeShakira #ShakiraDouble #ShakiraImpersonator #DespiertaAmérica #ShakiraConoceAShakibecca #ShakiraSaludaAShakibecca #ShakiraYShakibecca #Miami #México #SuperBowl #HalfTimeShow #SBLIV #Shakifans .