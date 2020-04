Exigen liberar 100 prisioneros de Rikers Island por alto riesgo de contraer COVID-19

NUEVA YORK.- Legal Aid Society presentó este lunes una demanda en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado de El Bronx, en nombre de 100 personas actualmente detenidas en Rikers Island, por violar las normas de libertad condicional, una infracción, que técnicamente es no penal, según argumentan los abogados.

Según la organización defensora, estas personas, en virtud de su edad y la condición médica subyacente que tienen, son particularmente vulnerables a enfermedades graves o muerte si se vieran contagiadas por COVID-19, y las condiciones de la cárcel hacen que sea imposible protegerlas.

El caso se presenta cuando la tasa de infección de las cárceles de la ciudad de Nueva York aumenta a 5.41 %, al momento unos 239 neoyorquinos encarcelados ahora están infectados con COVID-19 o el 10.2 % más alta que las cárceles en el estado de Nueva York, según los análisis diarios de Legal Aid que monitorean las cifras de infección.

“Hace una semana, el gobernador Andrew Cuomo prometió la liberación de las personas detenidas solo por violaciones técnicas de libertad condicional, pero actualmente 547 de ellas, incluidas estas 100 personas médicamente vulnerables, permanecen en la Isla Rikers sin poder protegerse de la propagación del mortal virus. Las palabras no son acciones, y esta es una crisis que requiere una acción concreta”, dijo Corey Stoughton, abogado a cargo de la Unidad de Defensa Criminal en The Legal Aid Society.

En las cárceles locales, es prácticamente imposible participar en el distanciamiento social necesario para mitigar el riesgo de transmisión. Muchas personas viven en arreglos para dormir como dormitorios. Tienen un control limitado sobre sus propios movimientos y ningún control sobre los movimientos de otros con los que se les requiere que se congreguen diariamente. No pueden mantener nada cerca de la distancia recomendada de 6 pies de otros.

Las infracciones técnicas de libertad condicional son casos no penales por los cuales las personas pueden ser detenidas sin derecho a fianza por faltar al toque de queda, no presentarse a un registro o no notificar a su oficial de libertad condicional de un cambio de dirección.

La demanda presentada este lunes es la cuarta que los defensores públicos han presentado para clientes vulnerables en los últimos días. Hasta el momento, Legal Aid ha asegurado la liberación de más de 130 personas a través de presentaciones masivas y muchas más mediante mociones individuales.

Esta demanda busca la liberación inmediata de los detenidos en las cárceles en la ciudad de Nueva York, bajo el argumento de que continuar reteniéndolos con órdenes de libertad condicional constituye una indiferencia deliberada al riesgo de daños médicos graves en violación de la Decimocuarta Enmienda y el derecho constitucional del Estado de Nueva York al debido proceso.

La situación en las cárceles de la ciudad de Nueva York se está deteriorando rápidamente. Hasta el 3 de abril de 2020, había 239 casos confirmados de COVID-19 en las cárceles de la ciudad, en comparación con solo un caso conocido hasta el viernes 20 de marzo de 2020. Estas cifras están creciendo rápidamente todos los días, dijo el abogado Stoughton.

La entidad insistió que, en las cárceles locales, es prácticamente imposible practicar el distanciamiento social necesario para mitigar el riesgo de transmisión. Muchas personas viven en improvisados dormitorios. Tienen un control limitado sobre sus propios movimientos y ningún control sobre los movimientos de otros con los que se les requiere que se congreguen diariamente. No pueden mantener nada cerca de la distancia recomendada de 6 pies unos de otros.

Finalmente, Legal Aid hizo contar que, en solo unos pocos meses, 1 millón de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con COVID-19 y más de 50,000 de esas personas han muerto a causa del virus. COVID-19 tiene más probabilidades de causar enfermedades graves y la muerte de los adultos mayores y aquellos con ciertas afecciones médicas subyacentes. Las personas representadas en esta demanda caen en esta categoría de mayor vulnerabilidad.