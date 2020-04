Hospitales de NY están usando hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus pero efectos no están comprobados

Cerca de 4,000 personas graves con C0VID-19 están recibiendo el medicamento, como una alternativa para salvarles la vida, pero esa droga usada para la malaria todavía no muestra resultados plenos

En medio de la crisis del coronavirus que enfrenta de manera más intensa Nueva York, donde ya han muerto más de 4,758 personas y hay 130,689 contagiados, ante la ausencia de una vacuna o una cura para la enfermedad de COVID-19, las autoridades de salud del Estado están tratando a más de 4,000 pacientes con un medicamento conocido como hidroxicloroquina, que pudiera dar resultados, aunque todavía no hay nada comprobado.

El Gobernador Andrew Cuomo confirmó que en varias unidades hospitalarias del estado se esta probando con ese medicamento, usado para la malaria, para tratar de salvarle la vida a aquellos pacientes que están muy graves, pero advirtió que todavía no existen estudios médicos que puedan concluir su efectividad.

“De manera anecdótica, ha sido positivo,(el resultado del medicamento) pero necesitamos mejores datos antes de que el sistema de salud pueda aprobar un tratamiento más amplio”, dijo el mandatario. “Estamos haciendo una prueba con hidrozocoloquina con Z-Paks en los hospitales del estado de Nueva York”.

Cuomo ha asegurado que hará lo que pueda para tratar de salvar más vidas en Nueva York de quienes se contagien con el virus, y agregó que está esperando a que el gobierno federal levante un límite de 14 días para que puedan tener más provisiones.

“Sabemos que el Gobierno federal incrementará más suplementos en las famacias y esperamos que nos quiten el período de 14 días porque muchos (pacientes) están dependiendo de eso”, dijo el líder político, agregando que

“ha pasado un período de tiempo muy corto para tener un reporte cientifico (…) no tenemos todavía datos de los hospitales ni estudios (que muestren su efectividad) y eso tomará semanas e incluso meses”.

Eric Wei, vicepresidente y director de calidad de Health + Hospitales de la ciudad de Nueva York, aseguró que se está usando ese medicamento, al igual que otros tratamientos para evitar mayores muertes, al tiempo que se están adelantando estudios y análisis profundos para mirar el efecto real.

“En términos de tratamientos, todavía estamos aprendiendo todos los días sobre este virus, esta terrible enfermedad. Tenemos múltiples tipos de tratamientos, estudios en curso para ver qué funciona mejor. Muchos de nuestros pacientes reciben hidroxicloroquina, o Plaquenil, como parte de esos regímenes de tratamiento”, dijo el funcionario. “Pero todo esto se hace con el tipo apropiado de aprobación del IRB, que es una junta de revisión institucional, por lo que nos estamos asegurando de seguir la ciencia de manera correcta”.