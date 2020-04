Kendall le robó a Kylie Jenner su sueño de la infancia

Las hermanas han tenido más de una diferencia a lo largo de su vida

Kendall y Kylie Jenner siempre se han caracterizado por ser la mancuerna perfecta en el reality de show Keeping Up With The Kardashians y es que los fanáticos las han visto crecer a lo largo de las temporadas. Sin embargo, como todas las hermanas, han tenido sus diferencias. Hoy vamos a recordar un problema que tuvieron cuando eran adolescentes, pero que reveló un gran secreto de Kylie.

Sucedió en el episodio 8 de la temporada 4 del reality show, cuando tenían 13 y 15 años respectivamente, Kris acababa de conseguirle a Kendall su primera sesión fotográfica para Forever 21, a petición de su hija, pues había mencionado que le gustaría ser una top model profesional.

Como la buena momager que es, Kris consiguió un trato de inmediato y si bien Kendall estaba muy a gusto con ello, parece que a Kylie no le agradó la idea.

La menor del clan, tras escuchar el contrato que su madre le consiguió a Kendall, quiso enseñarle muy emocionada su álbum de fotografías, con la esperanza de correr con la misma suerte, sin embargo Kris le dijo que primero felicitara a su hermana. El desaire de su madre la puso evidentemente molesta.

Durante su enojo Kylie le dijo a su mamá que Kendall era su favorita y siempre estaba haciendo todo lo que pedía, además mencionó que ella había querido ser modelo desde antes y acusó a Kendall de robarle su sueño.

De inmediato Kris le pidió que no fuera grosera, sin embargo Kylie arremetió contra su madre y su hermana y terminó arrojando su álbum de fotos. Esta fue una de las intensas peleas que Kylie tuvo con su hermana, afortunadamente logró recapacitar con la ayuda de Kim por lo que se disculpó con Kendall.