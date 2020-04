Conductor de autobús muerto por coronavirus en Londres no dejó de trabajar para mantener a su hijo

¿Qué vale más la vida o el dinero?

Un conductor de autobús en Londres que murió por complicaciones con el coronavirus le había dicho a sus familiares que no podía dejar de trabajar porque tenía que mantener a su hijo.

Emeka Nyack Ihenacho, de 36 años, murió el sábado pasado, y es uno de al menos 14 empleados de transporte en Londres que han fallecido tras dar la batalla contra la enfermedad.

De acuerdo con el relato de la madre del conductor, Anne Nyack, a estos trabajadores no se les blindó con Equipo de Protección Personal necesaria para prevenir el contagio.

“Yo descubrí después de hablar con mi hija que ella le suplicó que no fuera a trabajar, y sus palabras fueron, ‘ si yo no voy, ellos van a interrumpir mi pago’”, relató la madre.

Nyack Ihenacho mantenía a un hijo de 7 años.

En una entrevista con Islington Gazette, la progenitora, de 62 años, agregó: “Mi hijo puso en riesgo su vida al ir a trabajar al empleo que amaba y al que se entregó. Estoy peleando desde esta esquina, y cuando todo esto termine, yo voy a pelear para asegurarme que, en la eventualidad de que algo como esto vuelva a pasar, ellos (los conductores) tengan la ropa apropiada de protección”.

El pasado 31 de marzo, la empresa Metroline envió una carta a su personal con especificaciones sobre el protocolo de trabajo y la paga.

“Si usted escogió mantenerse en casa porque no está enfermo, pero está entre los grupos vulnerables establecidos por Salud Pública de Inglaterra o usted vive con alguien que está dentro de uno de esos, actualmente, no tiene el derecho de recibir paga”, indica el comunicado citado por The Mirror.

“De todas formas, usted tiene la opción de tomar vacaciones anuales pagodas o ajustarse a un permiso sin sueldo, pero no se le concederá pago por enfermedad”, sostiene el aviso.