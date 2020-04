Juez permite a inmigrantes demanda colectiva contra Trump por castigo de seguro médico

Hay dos tipos de demandantes que serían beneficiados

El juez federal de Distrito, Michael H. Simon, de Portland, certificó como demanda colectiva contra el Gobierno del presidente Donald Trump por una política que exige a inmigrantes demostrar que pueden pagar un seguro médico.

La demanda beneficiaría a dos categorías de personas: ciudadanos estadounidenses que han solicitado o patrocinarán una visa de inmigrante para familiares y ciudadanos extranjeros que hayan solicitado visas.

Esta certificación ayudaría a aquellos que no pueden demostrar a un funcionario consular que estarán cubiertos por un seguro de salud dentro de los 30 días posteriores a la entrada a los Estados Unidos.

El Gobierno ha argumentado que los demandantes no tienen legitimación para desafiar las restricciones, ya que aún se ha aplicado la orden presidente Trump contra ningún inmigrante, reportaron Law360 y Oregon Live.

También alegan que los solicitantes de visas individuales no comparten circunstancias financieras o médicas específicas y, por lo tanto, no pueden unirse para una demanda colectiva, pero el juez no estuvo de acuerdo.

“Los demandantes no están impugnando la determinación de visas específicas”, indicó el juez en su opinión. “Los demandantes están desafiando la legalidad de la implementación y aplicación… (sobre) cómo se deben procesar las visas de inmigración y si el Presidente violó la Constitución al emitir la Proclamación”.

En efecto, la orden del presidente Trump no ha sido aplicada, porque un día antes de que entrara en vigencia el 3 de noviembre, el huez Simon emitió una orden de restricción temporal, pero el 26 de noviembre otorgó una orden judicial a nivel nacional para bloquearla.

La propuesta también impactaría a inmigrantes con “green card” que no tengan seguro médico, pero no están mencionados en la demanda.