Pável Pardo rechazó trabajar para la Selección Mexicana

Pardo fue referente del Tri durante el periodo de La Volpe

El ex futbolista mexicano Pável Pardo, quien vistió un total de 145 veces la playera del Tricolor, fue uno de los referentes del combinado nacional durante el proceso de Ricardo Antonio La Volpe, sin embargo, al retirarse decidió alejarse del entorno del cuadro azteca.

En una entrevista para Fox Sports, el canterano del Atlas reconoció que recibió ofertas para ser directivo de la Selección Mexicana, pero se inclinó por el aspecto personal.

“Cuando tuve las ofertas estaba viviendo en Miami. Era una posición familiar donde era distinto, hoy he regresado a vivir a Guadalajara. Las situaciones cambian. Obviamente uno sueña con ese puesto, que es ser directo deportivo o entrenador“, dijo Pardo, quien jugó los Mundiales de 1998 y 2006.

La actualidad de Pardo es diferente, pues reside en México, pero hasta el momento ningún directivo ha vuelto a tocar su puerta.

“Hoy por hoy no he recibido ofertas, me he dedicado a esta parte de representación de jugadores“, señaló.

Como futbolista vivió su mejor etapa con las Águilas del América, siendo campeón en 2005, y con el Stuttgart de Alemania, consiguiendo el título de la Bundesliga.