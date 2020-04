Cuomo advierte que habrá segunda ola del coronavirus y hay que estar mejor preparados

En las últimas 24 horas se registraron 777 muertes, y aunque la curva de contagios sigue bajando, el Gobernador advirtió que a futuro no se pueden cometer los mismos errores

Desde que comenzó la crisis del coronavirus en el estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo, ha repetido una y otra vez que el COVID-19 es un virus tan peligroso, que ante la falta de acciones suficientes para frenarlo, desde el primer día tomó la delantera. Las muertes ya suman en todo el estado 7,844, tras 777 ocurridas en las últimas 24 horas. De ellas 4,778 ocurrieron en la Gran Manzana, y los contagios pasaron de 159,937 a 170,812, con casi 11,000 nuevos casos. Estas eran las cifras más actuales hasta el cierre de esta edición.

La buena noticia en medio de días de intenso luto para Nueva York, según el mandatario estatal, es que las hospitalizaciones continúan manteniéndose estables, con 18,569, un incremento de apenas 1% comparado con el día anterior. Y en las unidades de cuidados intensivos, las cifras comenzaron a disminuir: en las últimas 24 horas hubo 17 pacientes menos.

“Como alguien que busca consuelo en todo este dolor, la nivelación de vidas perdidas es una señal algo esperanzadora”, comentó Cuomo este viernes desde Albany. “La curva actual es mucho menor que cualquier pronóstico”.

Y aunque el mandatario aseguró estar “cuidadosamente optimista”, y explicó una vez más que el número de muertes sigue siendo alto, y seguirá así por varios días, debido a que aquellos pacientes que llevan semanas en cuidados intensivos o que han sido entubados, tienen menos chances de sobrevivir.

Cuomo dijo que muy seguramente una vez las cosas se regularicen, habrá una segunda ola de contagios de coronavirus, por lo que pidió a la gente estar preparados para que el resurgimiento del brote no agarre a nadie fuera de base.

“Si no esperamos una segunda ola o una mutación de este virus, entonces no hemos aprendido nada”, dijo Cuomo, manifestando la urgencia de aprender de los errores para que cuando ese momento llegue el manejo de la situación tenga menos impacto.

“Habrá una segunda ola”

“Miremos a los países que han pasado ya por este proceso de reapertura y veamos qué podemos aprender de ellos. Miremos qué funcionó y qué no, porque casos como Hong Kong y Singapur es verdad que pueden pasar aquí”, comentó Cuomo refiriéndose a la segunda propagación del brote que tuvieron esas naciones, por relajar varias medidas en la primera oleada.

“Antes de tomar pasos (para reabrir todo) asegurémonos de que estamos informados y más advertidos de lo que estábamos en el pasado”, agregó el Gobernador. “Si miramos la pandemia de 1918 estuvo durante 10 meses. Luego hubo una segunda ola, que fue peor porque el virus mutó, y luego hubo una tercera subida… no sabemos la respuesta, eso no es lo que el Estado hace, pero sí sabemos las preguntas y debemos responderlas antes de movernos al otro paso”.

Por ello el líder demócrata hizo un nuevo llamado a los neoyorquinos a no aflojar las normas que hasta ahora han mantenido la curva de contagios con tendencia hacia abajo.

“Lo que pase está en función de nuestras acciones. Estamos en control de nuestro destino y lo que hagamos afectará literalmente la vida y la muerte de cientos de personas”, dijo Cuomo. “Sigamos haciendo lo que hemos estado haciendo, quedémonos en la casa, porque funciona, sigamos aplanando la curva y además necesitamos millones de pruebas a gran escala, de diagnóstico y de anticuerpos y las necesitamos en semanas no en meses”, destacó el mandatario al hablar de que solo así será la manera en que se determine cómo los 9 millones de trabajadores del estado podrán regresar a sus labores.

Abre hospital en centro de tenis de Flushing

Entre tanto, más tarde el viernes, el alcalde Bill de Blasio, visitó la unidad hospitalaria provicional que fue levantada en el centro de tenis Billie Jean King National, ubicado en el parque de Flushing, en Queens, para atender desde ya a más pacientes afectados con el coronavirus.

Allí aseguró que aunque inicialmente se pensó en instalar 350 camas, finalmente lograron armarse 470, y que 20 de ellas eran pacientes de Cuidados Intensivos, lo que dará un respiro al Hospital de Elmhurst, y al condado de Queens, el más afectado con la pandemia.

“En los últimos días, las disparidades se han mostrado más claramente que antes y los problemas de inequidad en nuestra ciudad se han exacerbado. Aquí en Queens, vemos mucha gente vulnerable, sin acceso a cuidado de salud, especialmente inmigrantes, que están sufriendo por la barrera de lenguaje, por el temor a redadas de ICE, temor a que les quite su derecho a beneficios. Eso es parte de lo que está pasando aquí”, mencionó De Blasio, destacando que los hospitales están atendiendo por igual a todos los pacientes que lleguen, sin importar estatus migratorio, ingresos ni códigos postales. “En Elmhurst están los grandes héroes de esta pelea. Necesitamos apoyarlos”.

Pide congelar renta estabilizada

El Alcalde aprovechó de paso para hacer un llamado al Estado para que ayude de una manera más real a los más de 2 millones de inquilinos que viven bajo el sistema de renta estabilizada y pidió también a la Junta reguladora de rentas que congele de una vez el alza de arriendos, sin esperar a que llegue octubre, cuando los incrementos entran en vigor. Asimismo reconoció que urge ayudar más a aquellas familias que están viendo las verdes y las maduras al no contar con ningún tipo de ingresos en este momento.

“Debemos proteger a nuestra gente en asuntos de salud, pero también protegerlos para que puedan vivir en todos los aspectos”, dijo el mandatario local. “La realidad es que la gente no está teniendo suficiente dinero para pagar su comida, medicinas y renta, en medio del shock y el dolor y el miedo”.

De Blasio aseguró que el Estado no está muy convencido en congelar las rentas, pero insistió en que deben impulsar medidas de alivio para los menos favorecidos.

“Le pido al Estado que actúe y que lo haga rápido. También que permita que los neoyorquinos puedan pagar la renta con sus depósitos, pues si los inquilinos no tienen dinero, no tienen dinero”, advirtió el mandatario, quien también advirtió que es necesario estar preparados para un eventual resurgimiento del brote, por lo que insistió en no bajar la guardia.

“Con lo que conocemos, sabemos que el virus puede resurgir otra vez… puede ser un resurgimiento profundo si no hacemos las cosas”, agregó respondiendo a críticas del gobierno federal que asegura que Nueva York sobrevaloró los pronósticos sobre el coronavirus.

De Blasio también pidió más acciones federales sobre el suministro de pruebas del virus, que será la base de la estrategia para empezar a normalizar las cosas.

“Nosotros, como se hace en una situación de crisis, estamos planeando todo para el peor de los escenarios, pero el gobierno federal ha hecho las cosas mirando el mejor de los escenarios (…) Aunque estamos viendo avances, nadie sabe lo que vendrá después con esta terrible enfermedad”, agregó el mandatario, manifestando que por ello la Ciudad sigue agregando más camas al sistema hospitalario y buscando equipos e implementos, a fin de poder responder bien ante un eventual auge del Covid-19. “Recemos para que no tengamos que usar esas camas”.

