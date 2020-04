Cynthia Alesco cancela boda religiosa con Mark Tacher y confirma su divorcio

Desde hace meses se rumoreó que el protagonista de Operación Pacífico de Telemundo tenía un romance con Majida Issa, su colega en la ficción, quien es recordada por su personaje de La Diabla en Sin Senos Sí Hay Paraíso

Cynthia Alesco contestó varias preguntas a través de Instagram y ahí contestó algunas dudas de sus fans, la pregunta más importante se hizo en relación a su estado sentimental, ya que la actriz está casada con Mark Tacher. Sin embargo, la pareja viene enfrentando fuertes rumores de separación desde hace varios meses y ha sido la esposa de éste quien ha confirmado que la relación ha llegado a su final, que la boda religiosa se cancela y que los trámites de divorcio son un hecho.

Alesco dijo que actualmente no vive una relación amorosa y recalcó: “Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”, según reportó People en Español.

Un fan le pidió matrimonio en Instagram al enterarse de que Cynthia era ahora una mujer soltera, a lo que ésta respondió: “Nomás espera a que finalice mi divorcio”.

Cabe señalar que meses atrás se rumoreó que el actor Mark Tacher, ahora futuro ex esposo de Cynthia Alesco, tenía una aventura con la actriz Majida Issa, famosa por su papel de La Diabla en “Sin Senos Si Hay Paraíso”, con quien éste comparte protagónico en “Operación Pacífico”, en donde Alesco participó dándole vida a Lupe -Guadalupe Romero-.