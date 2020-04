La hija de Consuelo Duval tiende la ropa durante la cuarentena ¡en bikini!

View this post on Instagram

Espero que seas feliz Que te despeines más y te maquilles menos Que hagas lo que sea necesario para encontrar tu paz Que te rodees de gente que te hace sentir que vales el mundo entero Deseo que pronto se acabe la guerra que hay dentro de ti y que puedas ver que ya eres perfecta y que te mereces todo el amor que siempre das. . . . . . Gracias @hostaldelaluzresort por recibirme de nuevo y ayudarme a reconectar conmigo. Ahora si al cien para el proyecto hermoso que viene y cerrar el año cómo debe ser. No dejen de visitar este lugar y hacer las actividades impresionantes que ofrecen. . #playpaly #mexico #peace #mood #vibes #tepoz