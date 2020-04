Los jugadores que Miguel Herrera y Luis Fernando Tena quieren intercambiar entre América y Chivas

Los técnicos elogiaron a los futbolistas del equipo rival

Miguel Herrera y Luis Fernando Tena son los entrenadores de los equipos más populares de México y a falta de actividad futbolística, ambos se vieron las caras, pero en una entrevista remota con Fox Sports.

Durante la charla con La Última Palabra, los estrategas fueron cuestionados respecto al plantel del equipo rival y a qué jugador se llevarían a su club; Tena fue el primero en responder y eligió a Guillermo Ochoa.

“Me parece un extraordinario jugador y tuve la suerte de dirigirlo: Memo Ochoa, porque además sé lo buen profesional que es, lo buena persona y el liderazgo que tiene, creo que es un extraordinario arquero que en los momentos importantes, y lo ha demostrado en los Mundiales, es cuando mejor juega”, dijo el “Flaco”.

Por su parte, Herrera destacó la labor del joven delantero del Rebaño, JJ Macías y a Isaác Brizuela.

“Hablar de Chivas es mencionar mexicanos de alta calidad. A mí me encanta José Juan Macías, desde que lo vi salir en Chivas. Pienso que es un jugador muy completo, muy versátil. Me encanta. Hay muchos de Chivas que siempre los he estado siguiendo. El caso del ‘Conejito’ Brizuela que es muy cumplidor. Nunca baja del 7, 7 y medio, por poner una calificación, siempre muy cumplidor”, concluyó el técnico de las Águilas.