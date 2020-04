También puedes encontrar placer en el encierro

Ya sea que durante la pandemia de coronavirus vivas en solitario o estés en confinamiento con tu pareja, tu vida sexual no tiene porqué ser un fracaso mientras pasamos este tiempo a puerta cerrada, sino al contrario.

Estos tips para encender tu vida sexual durante la cuarentena pueden ayudarte a aprovechar estos días en compañía de tu pareja o a mantener los lazos candentes mientras se encuentran separados por la emergencia.

Si vives la cuarentena en solitario

En estos momentos de pandemia, la masturbación no sólo es un método seguro para no contagiarte de COVID-19, sino también para conocerte mejor. Si agregas elementos como juguetes sexuales, hielos o agua fría, podrás explorar otros aspectos del placer que quizá no conocías y, cuando sea el momento, ponerlos en práctica con alguien más. De hecho, hay juguetes sexuales que pueden operarse en pareja a la distancia, así que es una interesante posibilidad que pueden explorar.

Otro consejo es ponerte tu lencería o tu outfit más sensual y hacer una sesión de fotos en solitario que podrás usar después para compartirlas con tu significant-other cuando llegue el tiempo de reunirse, o bien, puedes invitarle a participar en la dinámica gracias a la tecnología de videollamadas.

En esta tónica, realizar sexo telefónico (a la antigüita) o en video puede darles una satisfacción equivalente a si estuvieran juntos. Sólo hay que tener cuidado con la posibilidad de que la otra persona grabe el video de la sesión, así que hazlo sólo si confías plenamente en ella.

Si pasas la cuarentena en pareja

Lo sabemos: lo peor que le puede pasar a la vida sexual de una pareja se llama rutina; por eso hay que evitarla tanto en cuarentena como sin ella. Si es posible, permanezcan uno en una habitación y otro en otra, decoren los ambientes con velas y aromas y comuníquense en una videollamada. La tensión de la separación será un ingrediente que reavivará sus ganas de estar juntos en el mismo lugar.

Acondicionen para tener una cita romántica en un lugar diferente de la casa: el porche, el jardín, el patio trasero, el roof garden, la propia habitación, son espacios que pueden explorarse para tener una cena íntima con velas, vino y platillos caseros.

También aprovechen los elementos sensuales que tengan en casa: disfraces, ropa sexy, por supuesto juguetes. El juego de roles no está prohibido en el encierro, al contrario; estar juntos en el mismo lugar puede ofrecerles muchas posibilidades para jugar con su imaginación y las tramas más vistas en las películas para adultos: el plomero que llega a revisar una gotera, el electricista que viene a arreglar la luz de esa oscura habitación, etcétera, etcétera.

Acuerden una cita de spa en la que uno le dé masaje al otro y viceversa. Y no se preocupen si no termina en sexo, pues el solo acercamiento al otro con una dosis de relajación bastará para sentirse bien y en comunión.