¿Eres fan del anime? Todo lo que debes saber de los streaming especializados en este género

¿Cuál te conviene más, Crunchyroll, Funimation o Hidive?

En los últimos años, el anime ha aumentado su popularidad en norteamérica y una clara muestra de ello es la existencia de servicios de streaming dedicados principalmente a difundir este género de animación japonesa.

A continuación, te decimos de qué va cada una de las plataformas especializadas en anime para que identifiques la que más te convenga.

Crunchyroll

Crunchyroll es la plataforma de streaming de anime más famosa y se debe en gran parte a que en ella podemos encontrar los animes más populares en el mundo, como Dragon Ball, My Hero Academia, Boruto: Naruto Next Generations, Black Clover y más. Por si esto fuera poco, Crunchyroll cuenta con mucho contenido original, el cual está basado en webcomics, novelas o videojuegos de todo el mundo, siendo una plataforma muy diversa que se centra en la cultura mundial y no solo en la japonesa.

Con la suscripción a Crunchyroll Premium tendrás acceso a nuevos episodios cada semana, una biblioteca de manga y descuentos en la Crunchyroll Store.

Precio: 8 dólares al mes o 80 dólares al año

Funimation

Si te gusta el anime doblado al inglés, Funimation es el streaming que necesitas. Esta plataforma se especializa en el doblaje de animes e incluso tienen la capacidad de doblar episodios solo unas horas después de su emisión en Japón.

En cuanto a su catálogo, no es de primer nivel como sus competidores y algunos estrenos exclusivos que tienen llegan meses más tarde a otras plataformas, principalmente a Hulu.

La suscripción premium plus te da la capacidad para ver contenido en 5 dispositivos al mismo tiempo.

Precio: 6 dólares al mes o 60 dólares al año (Premium), 8 dólares al mes o 80 dólares al año (Premium Plus), 100 dólares al año (Premium Plus Ultra)

Hidive

Si Crunchyroll tiene todos los éxitos y los animes más mainstream, Hidive es lo contrario, pues cuenta con un catálogo bastante alternativo.

Si quieres ver ese anime de gran calidad pero prácticamente desconocido, Hidive es tu plataforma. Por si esto fuera poco, es el único de los tres servicios de streaming que cuenta con versiones sin censura de todos sus animes, algo bastante interesante.

Precio: 5 dólares al mes o 48 dólares al año