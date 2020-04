Estiman que unos 2,500 muertos no han sido contados durante la pandemia en Nueva York: datos de FDNY

Fallecieron en su casa o en la calle después de tener síntomas de coronavirus, pero no fueron examinados

Casi 3 mil personas han muerto en NYC antes de llegar al hospital en las últimas semanas, lo que sugiere que el recuento oficial de contagios y fallecidos por coronavirus podría ser corto en al menos 2,500 personas, según muestran nuevos datos reportados por New York Post y The New York Times.

Un total de 2,958 personas murieron entre el 20 de marzo y el 8 de abril, ya sea en casa o en las calles de NYC, según datos del FDNY sobre las llamadas a los paramédicos para transportar casos de paro cardíaco o con problemas respiratorios.

Eso es un aumento de casi 2,500 muertes durante el mismo período de tres semanas el año pasado, lo que hace presumir COVID-19 en muchos de estos casos, ya que nunca se hicieron la prueba de la enfermedad.

La noticia de las posibles muertes adicionales de COVID-19 llega días después de que el alcalde Bill de Blasio reconociera que la ciudad no estaba contando a las personas que no tenían confirmado el virus antes de morir.

Detectives de la policía de Nueva York también han respondido a más de 80 investigaciones de muerte en las que los residentes fallecieron en su casa después de tener síntomas de coronavirus, pero no fueron examinados.

La Oficina del Médico Forense ha estado categorizando cualquier muerte potencial por coronavirus como “probable” cuando informa la causa al Departamento de Salud (DOH) de la ciudad, según una portavoz de la oficina.

Sin embargo, este Departamento sólo ha incluido en su recuento de muertes el número de enfermos que dieron positivo al virus antes de morir.

Una portavoz del DOH dijo el viernes que los últimos datos de mortalidad disponibles, aparte de los casos confirmados de COVID, eran del año 2017, lo que hace imposible ver el aumento total de muertes este año durante el brote.

“La Oficina del Examinador Médico Jefe (OCME) y el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York están trabajando juntos para incluir en sus informes las muertes que ocurren en el hogar y pueden estar relacionadas con COVID pero no sin un examen de laboratorio confirmado”, dijo la portavoz previamente, a principios de esta semana.