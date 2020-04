Floyd Mayweather desmiente a Maidana: “Es un tipo fuerte, pero no para tumbarme un diente”

Ambos ex boxeadores han discutido en redes sociales; el argentino ya retó a "Money" a una tercera pelea

Floyd Mayweather negó de forma rotunda que el argentino Marcos “Chino” Maidana le haya tumbado un diente con un fuerte golpe, durante la segunda pelea que ambos tuvieron en septiembre de 2014, luego de que el ex boxeador sudamericano lo afirmó en redes sociales.

“En la tercera ronda, cuando me pegó después de la campana, sólo recibí un fuerte golpe. Debo reconocer que fue un muy buen golpe. Sólo eso, sólo llamó mi atención”, explicó el ex boxeador estadounidense al medio The Independent.

“Sin embargo, no, no me sacó los dientes. ¡De ningún modo! Es un tipo fuerte, es un buen golpeador, pero no, no me falta ningún diente, absolutamente”, agregó el cinco veces campeón en diferente división.

Maidana y Mayweather de nuevo han tenido roces, primero se hicieron de palabras en redes sociales tras discutir por los combates que tuvieron hace seis años, y luego el “Chino” atrajo la atención de “Money” al asegurar que uno de sus dientes lo tenía en una cadena.