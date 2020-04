Alertan de tormentas y tornados en al menos 15 estados en cuarentena por coronavirus

Los 50 estados del país atienden la emergencia sanitaria por coronavirus y a esta problemática se sumaron tormentas y tornados que dejaron al menos 19 muertas y docenas de heridas.

Además 1.3 millones de familias quedaron sin energía eléctrica, principalmente en Texas y Pensilvania, reportaron medios locales.

Este lunes, las tormentas no darán tregua y se extenderán desde la costa del Golfo hasta el Atlántico Medio.

Las alertas se extienden desde el norte de Florida hasta el sureste de Virginia, demás de Carolina del Norte, Georgia, Tennesse, Kentucky, Carolina del Sur, Ohio e intensas lluvias en Filadelfia, Nueva Jersey, Nueva York y Boston.

En el noreste habrá fuertes vientos durante varios días con ráfagas de hasta 60 a 70 mph a lo largo de la costa y 50 mph tierra adentro, reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Esto afectaría el servicio eléctrico desde Filadelfia a Boston.

El Servicio Meteorológico alertó de las tormentas con fuertes vientos en la zona Este.

Don't let your guard down in the Mid-Atlantic today. Additional storms are possible mid-day into the early afternoon which could bring severe winds and isolated tornadoes. Strong wind gusts of 50+mph are likely regardless of storm development. https://t.co/JW0c06lBvn

— National Weather Service (@NWS) April 13, 2020