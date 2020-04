Biby Gaytán le festeja así los 50 años a Eduardo Capetillo

Entra y mira el tierno video

Hoy Eduardo Capetillo cumple 50 años. Aunque la idea era hacer una gran fiesta para celebrar el cambio de década, el cuarentena hizo que su esposa, Biby Gaytán tuviera que reinventar la manera de homenajearlo.

Como en esta familia no son precisamente pocos, y el arte corre por las venas de todos, no pudieron tener mejor manera de celebrar a la cabeza de los Capetillo-Gaytán que cantando, pero no cualquier tema, eligieron ‘La Mujer Que No Soñé Jamás’.

Junto a sus 5 hijos, el mayor en la guitarra y Eduardo en el piano, Biby y toda la familia cantaron la canción que era el tema principal de la telenovela ‘Alcanzar Una Estrella’, el drama protagonizado por Capetillo y Mariana Garza que no solo le dio la internacionalización de la carrera al agasajado, sino que además fue donde comenzaron su historia de amor.

Es que aunque compartieron unos meses en el grupo Timbiriche, fue en ‘Alcanzar una Estrella’, la I y la II donde el flechazo los llevó a casarse 1 años después y llevar ya más de 25 años juntos.

La familia se encuentra cumpliendo la cuarentena en el rancho que tiene la familia en México. Biby había hecho su regreso triunfal a la tele como jurado de ‘Pequeños Gigantes’, pero debido a la pandemia de COVID-19, fue cancelado y volvió a recluirse junto a su familia.

MIRA AQUÍ EL TEMA ORIGINAL: