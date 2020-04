Conoce a Beto Ávila, el flamante nuevo entrenador de las Chivas en la eLiga MX

¿Cuántas veces hemos escuchado decir : “ya deja ese juego, estás todo el día ahí pegado, no vas a vivir de eso”? Obvio, en muchas ocasiones, pues durante años se ha pensado que los ahora llamados eSports no dejarían “nada bueno”.

Pues la realidad es muy diferente, al menos para el joven Alberto Ávila, quien desde muy pequeño ha jugado en diferentes consolas y hoy en día es miembro de la Selección Mexicana de eSports, siendo el número uno a nivel nacional y 46 de todo el mundo en FIFA para XBOX.

Hace un par de años, Ávila ganó el torneo Rediseña Jalisco y luego dio el salto para ser el gamer y coach oficial de las Chivas de Guadalajara, por lo que ahora está capacitando a Raúl Gudiño, Fernando Beltrán y Dieter Villalpando, quienes participan en la primer eLigaMX.

Al respecto, el seleccionado nacional de México señaló que son buenos alumnos y que está ayudándoles a pulir varios detalles.

“Si saben jugar, se ve que en sus ratos libres le pegan duro al juego, así que no es muy complicado enseñarles. Trato de jugar a mi mejor nivel y ellos al suyo, así me doy cuenta qué les falla, en qué pueden mejorar. Me mantengo en contacto con ellos”, señaló.

Apenas el viernes, Ávila jugó un partido amistoso representando a la Selección Nacional de México, y venció 4-2 a un jugador de la Selección de Estados Unidos.

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) April 11, 2020