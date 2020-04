Make the Road NY ayuda a inmigrantes con tarjetas de débito por crisis del coronavirus

La organización, que exige a los gobiernos federal y estatal ayudar económicamente también a indocumentados afectados, lanzó un programa de $400,000 en ayudas de dinero

El 18 de marzo Nueva York cerró restaurantes, tiendas, bares y aquellos negocios considerados no esenciales, con el objetivo de ponerle freno a la pandemia del coronavirus, que ha puesto a la Gran Manzana y al mundo en jaque.

Y aunque la mayoría de neoyorquinos coincide en apoyar la medida, entendiéndola como un asunto de salud y vida, el impacto del cierre de negocios, ha dejado a miles no solamente desempleados, sino como dicen muchos inmigrantes: “con una mano adelante y la otra atrás”. El drama de no tener dinero para comer, para pagar la renta, ni mucho menos para enviar a sus familias en sus países de origen, ha hecho que indocumentados como Germán Hernández, se sientan al borde del desespero y, peor todavía, abandonados.

“Los latinos y los pobres siempre llevamos la peor parte en todo lo malo que pasa, y aunque no niego que la Ciudad está ayudando en cosas de comida, en otros asuntos como pago de rentas, servicios y otras necesidades que muchos tenemos, no hemos visto todavía nada”, afirma el mexicano, padre de 3 niños, destacando que solo ha sentido el apoyo de la organización comunitaria de inmigrantes más grande de Nueva York: Make the Road New York (MYRNY).

“Ellos han estado llamando a la gente, sin importar si son miembros o no, y nos van a enviar unas tarjetas con dinero, que aunque ya nos dijeron que no es mucho, porque ellos no son ricos ni mucho menos, en algo nos aliviará”, comentó el antiguo cocinero, refiriéndose a un programa de ayuda que lanzó la organización MRNY.

Según explica el padre de familia, quien vive en Queens, al área más impactada por el coronavirus, el grupo de defensa de los inmigrantes se ha dado a la tarea de llamar y contactar no solamente a sus miembros sino a cualquier persona que necesite ayuda, para tenderle la mano. “Make the Road nos está tirando un salvavidas de verdad, no como Cuomo y De Blasio que dijeron que no nos iban a dejar solos y no han hecho lo que deberían. Apoyarnos de verdad sería comprometerse a pagar nuestras rentas por estos meses, a enviarnos cheques con dinero, ya que el Gobierno federal nos hizo a un lado, a valorar de verdad todo lo que hemos hecho por esta ciudad”.

Repartirán $400,000 entre inmigrantes

Make the Road explicó que en medio del programa de ayuda, ya están procesando un total de $400,000 dólares en fondos destinados en apoyo directo a miembros de la comunidad e hizo un llamado a los gobiernos para que le cumplan a los inmigrantes necesitados.

“Los inmigrantes se han visto desproporcionadamente afectados por esta crisis de salud pública y, sin embargo, millones han quedado fuera de las soluciones federales y estatales“, dijo Javier H. Valdés, codirector ejecutivo de Se Hace Camino Nueva York, explicando la ayuda que su organización está promoviendo. “A medida que continuamos exigiendo una recuperación para todos, hemos estado trabajando para satisfacer las necesidades inmediatas de nuestra comunidad. Hemos comenzado a reunir fondos para un programa de alimentos de emergencia, a través del cual esperamos ayudar a miles de hogares con asistencia en efectivo para que puedan comprar alimentos para sus seres queridos durante este momento difícil”.

Gladys Puglla, otra inmigrante beneficiada con la tarjeta de ayuda, quien vive en Brooklyn y es miembro de la Junta directiva de Se Hace Camino Nueva York, destacó que entre todos se están echando la mano en estos tiempos difíciles.

“La gran mayoría de gente que conozco está sin dinero, porque han perdido sus trabajos u horas. En mi hogar hay menos dinero porque mi pareja perdió su empleo”, dijo la inmigrante exigiendo acciones y agradeciendo a los grupos comunitarios.

“Todos merecemos apoyo del gobierno, sin excepción. Lamentablemente, muchos inmigrantes están siendo excluidos. Por eso es critico que, mientras que luchamos para que todos reciban ayuda del gobierno, organizaciones comunitarias provean la ayuda que puedan. Y el aporte de Se Hace Camino Nueva York es bien importante para nosotros en este momento”, dijo Puglla.

Aunque el Gobierno federal lanzó un plan de ayuda económico para residentes y ciudadanos y el seguro de desempleo del estado dará $600 semanales adicionales durante 39 semanas a quienes califiquen para obtener ese beneficio, miles de trabajadores de Nueva York como Gladys, piden programas de ayuda inmediata para sus comunidades.

La Ciudad afirma que dará ayuda

“La Ciudad de Nueva York se compromete a ayudar a los neoyorquinos afectados significativamente por la pandemia de coronavirus 2019 (COVID-19). Muchos servicios de la Ciudad están disponibles para todos los neoyorquinos, independientemente de su estado migratorio y de su capacidad de pago, aunque pueden aplicarse otros requisitos de elegibilidad”, afirma la Administración De Blasio, que ofrece varios planes de ayuda, disponibles en este link: https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page

Entre tanto, el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, propuso que independientemente de su estatus migratorio, todos los neoyorquinos reciban un cheque de $550 como parte de un plan de ayuda de emergencia y $275 adicionales por niño, iniciativa que aun no se ha materializado.

“Necesitamos asegurarnos de que todos los hogares de Nueva York reciban apoyo mientras luchamos contra la pandemia del coronavirus”, dijo el presidente del Concejo, quien también apoya la iniciativa del senador estatal Michael Gianaris, quien propuso cancelar el alquiler en los próximos meses a todos los afectados económicamente por COVID-19, pero está solo en una idea.

“Debido a que el paquete de estímulo federal no llegará a todos aquellos neoyorquinos que necesitan asistencia, el Consejo trabajará arduamente para ayudar a los inmigrantes, quienes día tras día arriesgan sus vidas para mantener nuestra ciudad en funcionamiento mediante la entrega de alimentos, comestibles y otros servicios críticos”, indicó Johnson.

La Administración Cuomo no respondió a pedidos de El Diario para que explicara las crítica que indican que el Gobernador no ha hecho nada para atender los reclamos de los inmigrantes neoyorquinos sobre ayudas económicas.