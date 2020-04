Terence Crawford no cree en el coronavirus: “Todo es una conspiración de los medios y el gobierno”

El boxeador estadounidense cree que las autoridades sólo manipulan a la gente a través del miedo

El estadounidense Terence Crawford está convencido de que el coronavirus no es tan letal como dicen los medios y los gobierno en el mundo, pues considera que utilizan el miedo para controlar a la gente, es por ello que ni él ni su familia han estado en cuarentena.

“No es diferente a cualquier otro día. No estoy encerrado en la casa. No estoy encerrando a mis hijos en la casa. No creo que estas personas que dicen que están muriendo, sean realmente ciertas. Creo que están usando el miedo para tratar de controlarnos ahora mismo, por algo más”, explicó el campeón mundial welter de la OMB a Sports Illustrated.

“No sé qué es esta enfermedad, pero yo personalmente, simplemente no puedo estar de acuerdo con un montón de cosas que dicen ahora. Los medios de comunicación manejan el mundo. Si pones algo, entonces todos van a correr con eso y tendrás gente asustada”, aseguró el pugilista.

Asimismo, destacó que ha escuchado que los más vulnerables a esta enfermedad son las personas mayores y gente con problemas respiratorios en general, a lo que aseguró que todos ellos deben tener el mismo cuidado ahora, como si se tratara de una gripe normal.