McDonald’s de China prohíbe entrada a personas de raza negra por temor al coronavirus

Un McDonald’s en China fue clausurado por discriminar a personas de la raza negra por temor a que fueran portadores de coronavirus.

Un video que apareció en Twitter muestra a un cliente sostenido un cartel en el que se lee que las personas negras no pueden entrar al restaurante. El local estaría ubicado en la ciudad de Guangzhou, al sur de China.

“Nos han informado que desde ahora las personas negras no pueden ingresar al restaurante. Por su salud notifique conscientemente a la policía local para aislamiento médico. Por favor entienda el inconveniente”, dice el cartel en el video publicado por Blacl Livity China, una cuenta que sigue la vida de inmigrantes negros en China.

Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems to make this perfectly clear pic.twitter.com/FaveKrdQHi

— Black Livity China (@BlackLivityCN) April 11, 2020