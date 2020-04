No quita el dedo del renglón, el multimillonario Mark Cuban aún quiere ser presidente de EEUU

En medio de la crisis de la industria deportiva provocada por la pandemia del coronvirus, el polémico propietario del equipo de la NBA Mavericks de Dallas, Mark Cuban, aseguró que no descarta contender por la presidencia de los Estados Unidos como candidato independiente, por lo que todavía está considerando la idea de su nominación.

En entrevista para el programa del periodista Chris Wallace, de Fox News, el multimillonario hizo gala de su elocuencia para dar a conocer su sentir, a pesar de que en algunos estados de la Unión Americana ya ha pasado el periodo para nominarse.

"You just don’t know what could happen between now and November."

Mark Cuban on whether or not he will be running for President this year. #FNS #FoxNews pic.twitter.com/gG899KktHH

