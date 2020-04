Tres consejos para que todos se fijen en tus fotos familiares en tu casa

Puedes convertir tus recuerdos en todas unas obras de arte

Una casa sin fotos familiares por los mesas, vitrinas o paredes, no puede denominarse hogar. Pero a menudo no le damos importancia ni a su colocación, ni a su estilo o forma con tal de presumir a tus seres queridos. No debería ser así.

Mansion Global suele entrevistarse con expertos en diseños de interiores y en esta ocasión recapitulamos tres consejos que harán que tus fotos familiares adquieran mayor relevancia para tus ojos y los de tus visitas.

1. Como obras de arte

La diseñadora Denise Morrison de Denise Morrison Interiors en Newport Beach, California, sugiere que debes contemplar tus fotografías en pared como si colgaras espectaculares obras de arte como La última cena de da Vinci.

De hecho, si lo piensas, no sueles saturar tus paredes con obras pictóricas, asimismo tienes que hacerlo con tus fotos familiares, por lo que es mejor tener una gran imagen familiar que muchas piezas, una por cada miembro.

También señala que enmarcarlas y contemplar el contraste entre el color de la habitación y las imágenes les ayudará a tener más presencia. Puedes intentar imprimir imágenes en blanco y negro o en sepia.

2. Crea equilibrio

“Nos encantan las fotos familiares, ya que de esto se trata el corazón de la casa: la familia“, dice Cathy Maready, fundadora y directora de diseño de Elephant Ears Fine Interiors & Design en Wilmington, Carolina del Norte, por lo que sugiere tener una imagen central a la altura de los ojos para comenzar tu presentación.

Por ejemplo, si tienes una foto grande, puedes agregar dos o tres imágenes pequeñas para acompañarla. Incluso señala que para las fotos de pared siempre deben superar en tamaño aquellas que suelen estar en mesas y gabinetes. La intención es que todos los habitantes pueden verlas sin esfuerzo, como lo tendrían que hacer con una foto pequeña que tomarían de alguna superficie.

El uso de marcos de distintas texturas, colores y dimensiones pueden ayudarte a ser creativo en tu decoración.

3. Tamaño y forma

Si todas tus fotografías son del mismo tamaño, la uniformidad podría ser sinónimo de aburrimiento.

Jugar con las dimensiones, las orientaciones (horizontal o vertical), marcos distintos e incluso agregar obras plásticas de acompañamiento, podrías generar toda una galería artística en una o varias paredes, según Daisy Briceno, directora de operaciones de SimplyFramed.com, en Ohio. Esta dinámica la puedes realizar en cualquiera de tus habitaciones y pasillos.

La disposición espacial de las imágenes también cuenta.

– También te puede interesar: