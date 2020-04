Ya todos pueden realizarse la prueba de COVID-19 en los sitios de exámenes en Houston y sus alrededores

HOUSTON – El lunes se anunció que se ha logrado dar un paso enorme en la lucha para realizar más exámenes de COVID-19 en el área de Houston.

El alcalde de Houston Sylvester Turner informó en su conferencia de prensa que a partir del martes todas las personas pueden realizarse la prueba del coronavirus en los diferentes sitios ubicados en la ciudad.

Antes de la nueva orden solamente personas que presentaban síntomas eran elegibles para hacerse la prueba, ahora cualquier persona puede acudir a uno de los sitios y someterse al examen.

“Este paso es significativo porque hay muchas personas que no tienen ningún tipo de síntoma, pero podrían estar contagiando a otros”, explicó Turner.

Cabe señalar que las personas que quieran hacerse el examen tienen que hacer una cita previa antes de acudir al sitio. Personas interesadas tienen que llamar al 832 393-4220 para que se les asigne un número de identificación y direcciones al sitio al que deben acudir.

NEW: #Houston's two community based testing sites are now available to ANYONE who wants to be tested for #COVID19. You no longer need to have symptoms. Call 832-393-4220 to be provided a unique identification code and directions on where to go. #hounews @HoustonTX @HoustonOEM pic.twitter.com/fEt1EgKQwG

— Houston Health Dept (@HoustonHealth) April 13, 2020