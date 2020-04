Cheque de estímulo llegaría más tarde a millones en EEUU porque Trump quiere que lleve su firma

Las críticas en redes sociales contra el presidente Donald Trump no se han hecho esperar luego de que ordenara imprimir su nombre en los cheques de estímulo económico por el coronavirus lo que retrasará la llegada del incentivo para millones de beneficiarios.

Un reporte de The Washington Post de este martes indica que Departamento del Tesoro de Estados Unidos ahora está obligado a imprimir la firma de Trump en la línea correspondiente al memo, debajo de la anotación de “Pago por impacto económico”, por empecinamiento del mandatario.

Al menos 80 millones de estadounidenses debían haber recibido para este miércoles el depósito directo del dinero, que es distinto al cheque en papel, como parte de los primeros desembolsos de un paquete aprobado en el Congreso.

Sin embargo, los que esperan el cheque en físico tendrán que esperar varios días más por el supuesto requerimiento del mandatario para que se note su nombre en el cheque, de acuerdo con el informe del rotativo que cita fuentes oficiales anónimas.

La decisión para incluir el nombre de Trump fue anunciado al equipo tecnológico del Servicio de Rentas Internas (IRS) ayer, precisa el artículo.

Ahora, el equipo de trabajo, corre en contra del tiempo para implementar el cambio de programación que dos oficiales seniors dijeron retrasarán el envío del primer lote de cheques en papel.

En un principio, de acuerdo con el WP, Trump le había solicitado al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, firmar los cheques. Sin embargo, el presidente no tiene la capacidad legal para firmar desembolsos emitidos por el Tesoro.

En la historia de Estados Unidos, ningún presidente ha firmado cheques del IRS.

Calificativos de “narcisista” y “egocéntrico” se repiten en las publicaciones de usuarios en redes como Twitter, que cuestionan la imposición de Trump.

Todo sobre las ayudas económicas en medio de la crisis por coronavirus

WHY your #StimulusChecks will NOT be on time The reason:👇

The decision to have Trump’s signature on the checks was first reported by @washingtonpost the move WOULD RESULT in a DELAY for getting the checks OUT the DOOR bcuz of CHANGES NEEDED 4 HIS SIG

W.T.F? EGOTISTICAL POS😡 pic.twitter.com/i0Pgtbs1AU

— Donna Smith McG 🦋❄️👩‍🎨 (@donnasfineart) April 15, 2020