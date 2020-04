Llegan las morgues móviles a Miami ante un posible aumento de los casos de coronavirus en los próximos días

El pico proyecto de casos de coronavirus en Florida aún está a varias semanas de distancia, pero ahora es cuando hay que preparar un plan ante un posible aumento positivos.

Según reportan algunos medios locales, dos camiones refrigeradores ya habían llegado a la Oficina del Forense del Condado de Miami-Dade que van a servir de morgues móviles en caso de ser necesario.

MOBILE MORGUES – A sad sight … Two refrigerated trucks arrived to the Miami-Dade medical examiner's office Tuesday.https://t.co/r8MOwEewUP

— Parker Branton (@ParkerBranton) April 14, 2020