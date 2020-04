Bombero encuentra más de $8 millones en su cuenta cuando acudió a retirar su ayuda social por el coronavirus

Se supone que sólo tendría $1,700 dólares en su cuenta, pero al revisar en el cajero vio que era millonario… aunque sólo fue por unas horas.

Un bombero encontró más de ocho millones de dólares en su cuenta cuando acudió a retirar su ayuda social por el coronavirus y aunque no pudo evitar la sorpresa, prefirió llamar a su banco en Indiana, EEUU, para reportar el error.

“De alguna manera apesta que pases de ser millonario en papel un segundo y luego vuelvas a la bancarrota otra vez, pero supongo que una vez que eres pobre, no puedes más que mejorar”, le dijo Charles Calvin a la cadena ABC al relatar su caso.

STIMULUS CHECK: Charles Calvin was only supposed to get $1,700. Instead, he found $8.2 million😱 https://t.co/mKMCurzqHn

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 14, 2020