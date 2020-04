A qué se debe el repentino repunte en la cifra de muertos por COVID-19 en Nueva York

El recuento de muertes en la ciudad de Nueva York se disparó este miércoles a más de 10,000, después de que se informara de 3,778 personas que probablemente tenían COVID-19, pero murieron sin que se les hiciera la prueba.

Los bomberos y los paramédicos ya habían estado registrando aumentos drásticos de muertes en el hogar, las cuales se asume que fueron causadas ​​por el virus.

Las nuevas cifras, reveladas por el Departamento de Salud de la ciudad, marcan un aumento del 60% en las muertes.

En términos de tasa de mortalidad per cápita, la de la ciudad de Nueva York ahora superó a la de Italia, el país de Europa con más fallecimientos por COVID-19.

“Detrás de cada muerte hay un amigo, un miembro de la familia, un ser querido”, dijo la doctora Oxiris Barbot, comisionada de Salud de la ciudad.

“Estamos enfocados en asegurar que cada neoyorquino que murió a causa de COVID-19 sea contado“.

El recuento revisado hasta el 15 de abril eleva el total de muertes por coronavirus en Nueva York a 10,367.

El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el miércoles que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían cambiado las pautas sobre cómo se registrarían las muertes por coronavirus.

“Quieren (registrar) muertes, y luego otra categoría de muertes probables“, dijo Cuomo.

Agregó que las personas que fallecieron fuera de un hospital o un hogar de ancianos pudieron haber quedado excluidas de los recuentos anteriores.

Mark Levine, presidente del Comité de Salud del Concejo de la ciudad, dijo que incluso estos números ajustados probablemente son un conteo insuficiente.

“En el último mes hubo 3,017 muertes más de las registradas normalmente y no se sabe si estuvieron conectadas al COVID-19”, escribió Levine en Twitter.

“Solo hay una explicación para este aumento: víctimas directas e indirectas de la pandemia”.

Pero ¿cómo afecta esto al número oficial de muertos?

No está claro. Cuomo dijo que el estado trabajará con agencias locales para publicar números revisados ​​”tan pronto” como puedan.

PREGUNTAS CLAVE: Cuáles son los síntomas y cómo se transmite

Visita nuestra cobertura especial

Hasta el 15 de abril, la base de datos del coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, utilizada como recuento definitivo por muchos estados y medios de comunicación, incluida la BBC, no había cambiado su recuento para incluir “presuntas” muertes por COVID-19.

“Si bien estos datos reflejan el trágico impacto que ha tenido el virus en nuestra ciudad, también nos ayudará a determinar la escala y el alcance de la epidemia y nos guiará en nuestras decisiones”, dijo Barbot.

¿Qué están haciendo otros estados?

Desde principios de marzo, antes de que la ciudad de Nueva York informara su primera muerte, los CDC pidieron a los gobiernos locales que registraran las sospechas de infección por coronavirus en los certificados de defunción.

Pero hasta ahora, la aplicación de esta medida ha sido inconsistente.

Las autoridades de Connecticut, Ohio y Delaware han comenzado a registrar casos en los que se asume la infección pero no se confirma con una prueba, dijo Barbot al diario The New York Times, mientras que California y Seattle solo cuentan las muertes por virus si se confirma con una prueba positiva.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.