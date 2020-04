Luchadores no se salvan de los despidos: La WWE “da las gracias” a 24 gladiadores

También despidieron a 14 personas que no aparecen ante las cámaras

La empresa de lucha libre más famosa del mundo, la WWE, es la única que no ha dejado de transmitir sus eventos más importantes, ya que se mantuvieron firmes para producir, con todas las medidas de seguridad necesarias, Wrestlemania 36 y, hasta el momento, continúan al aire tres de sus shows más importantes: RAW, NXT y SmackDown; sin embargo, eso no significa que la crisis por el coronavirus no les esté afectando, ya que recién dieron a conocer el cese del contrato de 38 integrantes, 24 de ellos luchadores.

El legendario Kurt Angle, quien se retiró del cuadrilátero el año pasado, pero que seguía en la empresa cumpliendo otras funciones, fue uno de los sacrificados; Rusev, Drake Maverick, Lio Rush, Karl Anderson y Luke Gallows, son otros de los nombres de los luchadores despedidos, al igual que otros menos conocidos como Erik Rowan, Sarah Logan, Zack Ryder, Curt Hawkins, Eric Young, EC3, No Way Jose, Primo, Epico, Mike Chioda, Health Slater, Aiden English, Mike Kanellis, Maria Kanellis, Deonna Purazzo, Aleksandar Jaksic, MJ Jenkins y Dan Matha.

El día de hoy, todos los integrantes de Nexus están oficialmente fuera de los cuadriláteros de la WWE. Heath Slater era el último que quedaba en la WWE. pic.twitter.com/FWRtHUlbvf — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) April 15, 2020

SIGUE EL DESPIDO DE TALENTOS EN LA CRISIS DE WWE ❗️ PRIMO Y ÉPICO COLÓN, ERICK ROWAN, MIKE KANELLIS & MARIA KANELLIS no seguirán siendo SUPERESTRELLAS de #WWE 💢 Tras esta nueva oleada… a quien echaréis más de menos ❓ pic.twitter.com/aSMkvFzWW3 — Royal Wrestling 👑 (@RoyalWrestling_) April 15, 2020

Entre los 14 elementos que no aparecen frente a las cámaras se encuentran entrenadores, masajistas y árbitros.

Este recorte obedece a que, si bien los shows aún continúan para televisión, no hay ingresos por taquilla, ya que las funciones no tienen público; tampoco hay entradas económicas por el merchandising en los pabellones, ni hay shows fuera de los que aparecen en las cámaras, ni en Estados Unidos ni en giras por el mundo. Si no hay tantas luchas, tampoco se requieren tantos luchadores, por lo que la empresa tomó la drástica medida, eso sí, todos sus exintegrantes se llevaron la promesa de ser recontratados cuando las condiciones para realizar estos eventos se normalicen.