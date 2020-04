Padrastro mata a gemelas quinceañeras a balazos

Un sospechoso fue arrestado el miércoles por el tiroteo que mató a dos gemelas de 15 años e hirió a su hermano mayor en Lemon Grove, California.

La balacera en Central Avenue fue reportada poco después del mediodía, según el Departamento del Sheriff del condado San Diego.

Según el reporte, el sospechoso es la ex pareja de la madre de las tres víctimas: las gemelas de 15 años y su hermano de 23.

La madre tiene además otro hijo con el sospechoso, de quien se separó a principios de abril, informó Fox News.

El teniente Thomas Seiver confirmó en un comunicado de prensa que los agentes encontraron los cuerpos de dos mujeres dentro de la casa, pero no pudieron verificar sus edades ni dar más información sobre sus identidades.

También confirmó que el sospechoso tenía una relación anterior con una mujer que vivía allí. Los médicos llevaron al herido a un hospital en condición estable, dijo Seiver.

“Lo dejé pasar en Pascua para ver a los pequeños. Entonces hoy (…) apareció en la casa y me disparó por la ventana trasera. Mi hija de 15 años trató de cerrarle la puerta y él la pateó para abrirla y le disparó en la cabeza y luego fue tras mis otros tres hijos mayores”, narró la mujer no identificada.

Después de que los oficiales recibieran informes de que alguien fue visto huyendo de la escena, registraron el área en helicóptero. Encontraron al sospechoso escondido detrás de una casa cercana y lo detuvieron.

El área fue bloqueada durante la investigación.

Watch Commander: UPDATE #1 @SDSOLemonGrove incident. A man has been detained. There is no threat to the community. Please continue to stay clear of the area. The scene is still active with witness checks and follow-up.

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 15, 2020