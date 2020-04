¿A qué plataforma me suscribo? Las alternativas más allá de Netflix

Disney, Apple, Amazon y otras compañías ofrecen productos con opciones interesantes

Televisión a la carta, el “streaming”, series por internet… Son varias las formas de nombrar a estas plataformas de entretenimiento, que se han convertido en la forma de ocio preferida para muchos durante el confinamiento con Netflix como líder, aunque existen alternativas al gigante.

Es habitual que entre las conversaciones de cuarentena se recomienden series y películas, pero algunos pueden tener la sensación de haber agotado el catálogo de Netflix y no encontrar nada que llame su atención: Disney, Apple, Amazon y otras compañías ofrecen productos con opciones interesantes.

Aunque en cada país la oferta varía según los derechos de emisión, todas las alternativas a Netflix cuentan con producciones propias que han recibido premios y el respaldo del público. Estas son algunas de ellas:

Amazon Prime

Pocos conocen que el gigante del comercio electrónico fundado por Jeff Bezos es también una plataforma de televisión por internet a la que se accede con la suscripción de Amazon Prime.

De hecho, sus producciones se han ganado el respeto de la crítica y han arrasado en entregas de premios como los Globos de Oro y los Emmy, que han alabado especialmente sus comedias “Fleabag” y “The Marvelous Mrs. Maisel”.

La británica “Fleabag” se coronó en los últimos Emmy como la mejor comedia, con la mejor actriz protagonista de la temporada. Con un argumento aparentemente sencillo, el de una mujer soltera que vive una crisis de identidad en medio de la agitación de Londres, la ficción ofrece momentos desternillantes, giros de trama y una ácida crítica a la vida moderna.

Por su parte, “The Marvelous Mrs. Maisel” triunfó de la misma manera en los Emmy anteriores, aunque en esta ocasión la comedia viaja atrás en el tiempo hasta un Nueva York de mediados del siglo XX en el que su protagonista decide ser comediante después de separarse de su marido, con todo lo que supone en aquel momento.

Y la tercera opción aplaudida de Amazon no es ni comedia, ni trata del presente ni del pasado. La distópica “The Man in the High Castle” recrea un mundo imaginado en el que Japón y la Alemania Nazi habrían ganado la II Guerra Mundial. Se basa en un relato de Philip K. Dick y cuenta con Ridley Scott en la producción, todo un guiño a “Blade Runner”.

Apple TV

Además de fabricar iPhones y iPads en los que ver contenido, Apple decidió el año pasado que también crearía formatos para los mismos.

Para arrancar, la compañía de la manzana fichó a Jennifer Aniston, una de las actrices más apreciadas en el universo televisivo, que en “The Morning Show” encarna a una exitosa presentadora de noticias en televisión cuya carrera profesional se asoma al precipicio.

Esta ficción destacó por combinar temas de actualidad como el auge de internet, el movimiento #MeToo y las “fake news” en una trama que a los dos meses de su estreno logró la nominación al Globo de Oro.

Al mismo tiempo, Apple estrenó dos producciones de ciencia ficción: “See”, que imagina un futuro en el que la especie humana ha perdido el sentido de la vista y ha tenido que encontrar nuevas formas de interactuar; y “For All Mankind”, que cuestiona hasta dónde habría llegado la humanidad su la carrera espacial nunca hubiera acabado.

Una serie con Snoopy como protagonista es la opción infantil de este catálogo.

Apple TV+ cuesta unos 4,99 dólares al mes y es gratis para los que hayan comprado un producto de la empresa en el último año.

HBO

De todas las alternativas a Netflix, HBO es quizás la más conocida entre el público y la más respetada por los seriéfilos.

Sobra mencionar que es la responsable de “Game of Thrones”, y que antes de que la producción fantástica se convirtiera en un fenómeno mundial se ganó el respeto de la crítica con “The Wire” y “The Sopranos”.

Su sello de calidad se ha engrosado recientemente con “Westworld” y la miniserie “Chernobyl”.

Pero más allá de su aparente solemnidad, el catálogo de HBO incluye comedias como “Silicon Valley”, una sátira de los gurús tecnológicos; y “Veep”, que con 17 Emmys da una visión ridiculizada de la vida política en Washington D.C., que muchos ven más ajustada a la realidad que la propia “The West Wing”.

Disney +

Aunque el lanzamiento de Disney+, el “Netflix” de la factoría de Mickey Mouse, fue muy publicitado, su extenso catálogo incluye contenidos que han podido pasar desapercibidos y ser una opción interesante.

La plataforma ha reunido todas las películas clásicas de Disney, desde “The Lion King” a “Frozen”, con los títulos de Pixar, como “Toy Story” y “Cars”, que ofrecen horas de entretenimiento para los más pequeños.

Además, Disney+ suma las factorías completas de Marvel y Star Wars, con otro espacio dedicado a los documentales de National Geographic.

Entre las series originales de la compañía destaca “The Mandalorian”, una especie de “western” en el universo “Star Wars” que ha revolucionado internet gracias al entrañable personaje de Baby Yoda.

La suscripción a Disney+ ronda los 6.99 dólares al mes, según la moneda de cada país y no está disponible aún en Latinoamérica