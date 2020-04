Alejandra Espinoza emocionada por participar en el ‘One World: Together At Home’

"Si millones tuviera, créeme millones daría, desafortunadamente no los tengo"

Alejandra Espinoza junto a Raúl de Molina tendrán a su cargo el honor de tener una participación en la conducción del evento ‘One World: Together At Home’, organizado por Global Citizen y World Health Organization en agradecimiento a a los trabajadores comunitarios de la salud, quienes luchan a diario en contra del coronavirus.

Este sábado 18 de abril a las 8/6 PM Centro, Univision se unirá a esta transmisión en vivo. El evento que pretende unir al mundo en un ‘gracias’, contará con más de 70 personalidades y con la colabroración de Lady Gaga se eligió como presentadores a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert…. Entre los artistas que harán sus presentaciones estarán: Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, y Usher.

En exclusiva hablamos con Alejandra Espinoza, a quien vemos muy comprometida desde sus redes sociales ayudando a la comunidad a que pase esta crisis de la pandemia, lo mejor posible.

“Formar parte de este evento histórico, en donde Univision va a decir presente, para mí es súper importante. Creo que es una de las, no voy a decir obligaciones porque realmente no es una obligación de nadie el ayudar, esas cosas se hacen de corazón, esas cosas se hacen sin pensar o sin esperar nada a cambio, pero sí creo que en estos momentos es cuando uno más debe estar o debe decir presente cuando de hacer una buena cosa se trata”, comienza diciendo Alejandra.

-No es un Teletón, ni se están recaudando fondos, es dar “gracias”…

A.E.: Se le está haciendo un llamado a las compañías, a los empresarios… Hay mucha gente que todavía no ha puesto su granito de arena, que todavía no ha apoyado, no ha aportado; se les está haciendo un llamado para que conozcan lo que está pasando, lo que están viviendo todas las personas que trabajan en la salud, que sepan y que conozcan y que ayuden de la manera en la que ellos puedan… Es escuchar de primera mano de las personas que lo están viviendo, que en este caso son nuestros doctores, nuestras enfermeras, policías, toda la gente que trabaja en servicio, y yo creo que es muy bonito lo que se va hacer, ojalá y cause un impacto, no solamente a quienes se les está llevando el mensaje, sino también en el público, en nosotros mismos, y que la música también que nos ayude a disfrutar un ratito de todo esto.

– ¿Qué sentiste cuando recibiste la invitación de formar parte de algo tan importante?

A.E.: Cuando leo el e-mail de primera me emocioné muchísimo, y con Raúl de Molina, me gusta mucho más la idea, me llevo muy bien con él, lo quiero muchísimo, y poder formar parte de este evento junto a alguien que quiero tanto, pues hubo una doble emoción, una doble felicidad… Va a estar J Balvin, va a estar Maluma, van a estar también hablando pues de lo que ellos están haciendo para tratar de llevar ayuda, la manera también en la que ellos están viviendo todo esto, y tratar de dejarle saber a la gente que todos estamos juntos en esto. No importa en qué parte del mundo te encuentras, en este momento todos estamos en las mismas, todos estamos en las mismas circunstancias de que esto se termine para poder continuar con nuestras vidas.

– ¿En qué momento te diste cuenta que esto no se trataba de una película, sino que era la realidad del mundo, y sin saber por cuánto tiempo?

A.E.: Esto es tan extraño… Nunca en mi vida, gracias a Dios, he estado en un desastre natural. Cuando de repente aquí en California ha temblado yo he estado Miami, cuando va un huracán a Miami yo estoy en Los Ángeles. Nunca me imaginé que iba pasar esto, cuando se comenzó hablar que había un virus, como que uno lo ve tan lejos, no ves que te va a afectar. Lo vimos primero en China, después en diferentes lugares de Europa, y luego de repente llegó acá, y de verdad que yo al principio como que no me lo creía… Mi hermana es enfermera en Tijuana, en México, y entonces ya ella tenía tiempo como diciéndonos: “Esto viene y bien fuerte”… Mi familia como que si se preparó mucho, pero a mí me pegó muy fuerte.

-¿Te tomó de sorpresa?

A.E.: El día que yo regresé a los Ángeles. Mi primera impresión fue entrar al supermercado, estaba vacío, literalmente, no había fruta, ni verdura… Después, obviamente, ves las noticias, ves lo que está pasando, yo me baso mucho también en lo que el personal que trabaja en los hospitales dice, me parece muy importante escuchar de primera mano lo que está pasando. No tanto lo que está diciendo nuestro gobierno, y que ojalá y nos hablaran con la mayor verdad, pero yo me baso más en lo que dice la persona que está ahí trabajando, la que está esforzándose y la sabe 100% lo que está sucediendo.

-Te vemos muy activa en las redes ayudando y brindando información.

A.E.: Recibo todos los días alrededor de 100 o 150 mensajes por directos en Instagram y en Facebook ni se diga, de personas que lo están viviendo de verdad, que están sufriendo, que no saben cómo le van hacer para el fin de quincena, que no saben cómo van hacer para pagar la renta, ni la comida, por esa razón yo me he metido muchísimo en eso. Trato de buscar la información y dársela a la gente, he utilizado muchos mis redes sociales para llevarle la información porque al final del día es lo que nos queda ayudar, ayudar dentro de lo que podamos y de lo que sean nuestras posibilidades… Si millones tuviera, créeme millones daría, desafortunadamente no los tengo.